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Košarkašku reprezentaciju Srbije očekuje važan duel protiv Italije u novembarskom prozoru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, nakon poraza od Litvanije.

Utakmica se igra u nedelju od 19 časova u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić", a direktan prenos obezbeđen je na kanalima RTS 2 i Arena Premium 2.

1/5 Vidi galeriju Litvanija - Srbija Foto: FIBA, Kurir Sport

Izabranici selektora Srbije nemaju mnogo prostora za kalkulacije, pošto se Italijani i Orlovi nalaze na deobi drugog i trećeg mesta u Grupi "J" sa identičnim učinkom od šest pobeda i tri poraza.

Pobeda bi Srbiji donela veliki korak ka plasmanu na Mundobasket, a dodatni razlog za optimizam predstavlja činjenica da je naš nacionalni tim slavio u prvom međusobnom duelu na gostovanju u Italiji.

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