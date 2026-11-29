U nedelju od 19 časova, Srbija se bori za pobedu protiv Italije. Pratite direktan prenos na RTS 2 i Arena Premium 2.
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NEMA PRAVA NA KIKS! Srbija protiv Italije traži iskupljenje posle poraza od Litvanije - evo gde možete gledati prenos utakmice uživo!
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Košarkašku reprezentaciju Srbije očekuje važan duel protiv Italije u novembarskom prozoru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, nakon poraza od Litvanije.
Utakmica se igra u nedelju od 19 časova u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić", a direktan prenos obezbeđen je na kanalima RTS 2 i Arena Premium 2.
Litvanija - Srbija Foto: FIBA, Kurir Sport
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Izabranici selektora Srbije nemaju mnogo prostora za kalkulacije, pošto se Italijani i Orlovi nalaze na deobi drugog i trećeg mesta u Grupi "J" sa identičnim učinkom od šest pobeda i tri poraza.
Pobeda bi Srbiji donela veliki korak ka plasmanu na Mundobasket, a dodatni razlog za optimizam predstavlja činjenica da je naš nacionalni tim slavio u prvom međusobnom duelu na gostovanju u Italiji.
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