KAKVA BOMBA SRPSKOG REPREZENTATIVCA! Probušio golmana, zamalo i mrežu! On je baš falio Srbiji i Veljku Paunoviću!
Iskusni fudbaler je bio strelac za PSV u pobedi protiv Go Ahed Iglsa. Utakmica odigrana u okviru 14. kola holandskog prvenstva je završena rezultatom 4:0.
Filip Kostić je bio strelac vodećeg gola za domaći tim u 30. minutu. Nakon odličnog prodora reprezentativca Bosne i Hercegovine Esmira Barjaktarevića, srpski fudbaler je sa ivice kaznenog prostora šutirao snažno i precizno.
Golman gostujućeg tima nije imao šansu kod ovog udarca, a PSV je stigao do prednosti.
Pogledajte gol Filipa Kostića:
Falio reprezentaciji
Nažalost, zbog određenih problema sa povredom Kostić nije igrao na poslednjim utakmicama reprezentacije Srbije protiv Nemačke u Beogradu i Grčke u Volosu.
Kostić je bio na spisku Veljka Paunovića i pojavio se na okupljanju u SC FSS u Staroj Pazovi, ali samo kako bi pozdravio saigrače i poželeo im sreću.
Nema sumnje da je njegovo iskustvo i sve što donosi na terenu i te kako falilo Paunoviću i nacionalnom timu.
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