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Iskusni fudbaler je bio strelac za PSV u pobedi protiv Go Ahed Iglsa. Utakmica odigrana u okviru 14. kola holandskog prvenstva je završena rezultatom 4:0.

Filip Kostić je bio strelac vodećeg gola za domaći tim u 30. minutu. Nakon odličnog prodora reprezentativca Bosne i Hercegovine Esmira Barjaktarevića, srpski fudbaler je sa ivice kaznenog prostora šutirao snažno i precizno.

Golman gostujućeg tima nije imao šansu kod ovog udarca, a PSV je stigao do prednosti.

Pogledajte gol Filipa Kostića:

Falio reprezentaciji

Nažalost, zbog određenih problema sa povredom Kostić nije igrao na poslednjim utakmicama reprezentacije Srbije protiv Nemačke u Beogradu i Grčke u Volosu.

1/4 Vidi galeriju Dušan Tadić i Filip Kostić Foto: Fss

Kostić je bio na spisku Veljka Paunovića i pojavio se na okupljanju u SC FSS u Staroj Pazovi, ali samo kako bi pozdravio saigrače i poželeo im sreću.

Nema sumnje da je njegovo iskustvo i sve što donosi na terenu i te kako falilo Paunoviću i nacionalnom timu.

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