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Robinson, koja je bila druga posle prve vožnje, slavila je sa rezultatom 2:03,02 minuta i tako stigla do sedme pobede u karijeri.

Drugo mesto osvojila je Amerikanka Mikaela Šifrin koja je bila sporija za 0,11 sekundi. Iako vodeća posle prve vožnje, Šifrin nije uspela da upiše 111. pobedu u Svetskom kupu, ali i prvu u veleslalomu u Kilingtonu.

Na treći stepenik pobedničkog postolja popela se Amerikanka Paula Molcan, koja je za pobednicom zaostala sa 0,54 sekundi.

Vodeća u generalnom plasmanu Svetskog kupa je albanska skijašica Lara Kolturi sa 286 bodova, druga je Nemica Ema Ajher sa 204, a treća Šveđanka Sara Hektor sa 186 bodova.

Kada je reč o veleslalomu, prva je Molcan sa 160 bodova, a slede je Robinson sa 132 i Šifrin sa 116 bodova.

U nedelju je u Kilingtonu na programu trka slaloma.

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