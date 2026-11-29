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Perkins je postao poznat po tome što baš retko odaje priznanje srpskom košarkašu onako kako on zaslužuje, a to je još jednom dokazao.

Naime, nekadašnji NBA centar, sada je poručio da bi u idealan tim aktuelne sezone ne bi izabrao Somborca.

Nikola Jokić ove sezone beleži 24,2 poena, uz 10,8 skokova, 9,3 asistencija, 1,5 ukradene lopte i blizu jedne blokade po utakmici. Najbolji je asistent lige, a iz igre pogađa 52 odsto šuteva.

"Moram negde da ubacim Tajrisa Meksija među pet najboljih. On je u trci za MVP priznanje... Izbacio bih Jokića", rekao je Perkins i potom objasnio tu odluku:

"Samo gledajući ovu sezonu, Jokić nije najbolji strelac svog tima po proseku poena. Džamal Marej jeste... Njegove brojke su opale u odnosu na ono što smo ranije viđali".

Jokić napredovao u MVP trci

Uprsko tome što misli Kendrik Perkins, činjenica je da Nikola Jokić igra na izuzetno visokom nivou. Bez obzira na to što nije najbolji strelac u ekipi (Marej ima 26,4 poena po meču) ubedljivo je najbolji i najvaniji igrač Denvera.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić Foto: Ismael Rosas/MEI / Sipa Press / Profimedia, Eyepix / Sipa USA / Profimedia, Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Nastavio je sa dobrim partijama i napredovao je u MVP trci. Na preseku koji je objavio NBA, Jokić je sada četvrti favorit za osvajanje prestižnog trofeja namenjenom najkorisnijem košarkašu u sezoni.

Ispred njega se trenutno nalaze Janis Adetokumbo, VIktor Vembanjama i Luka Dončić.

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