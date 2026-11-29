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Na društvenim mrežama se pojavio snimak nastao nakon utakmice koju je Trabzon odigrao u četvrtak protiv CSKA u Sofiji.

Rezultat meča odigranog u okviru 4. kola Lige konferencija bio je 1:2. Trabzon je do trijumfa stigao preokretom nakon što je imao zaostatak na poluvremenu. Mohamed Salah je u 69. minutu izjednačio, a Noa Saviolo u 93. doneo pobedu turskom timu.

Posle meča se dogodila simpatična situacija.

Nakon što je izlazio iz svlačionice, slavni Egipćanin je promašio autobus.

1/5 Vidi galeriju Mohamed Salah u dresu Trabzona Foto: Hakan Burak Altunoz / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama vidi se kako Salah ulazi u autobus i ubrzo, nakon reakcije onih koji su bili u autobusu, shvata da je krenuo da ulazi u vozilo protivničkog tima.

Sve je zabavilo prisutne, pa i samog Salaha.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video: