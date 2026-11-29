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Futsaleri Crvene zvezde i Partizana u ponedeljak od 21 čas u Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu igraju prvi, istorijski, prvoligaški večiti derbi.

1/11 Vidi galeriju Futsal večiti derbi Crvena zvezda - Partizan 1:5 Foto: Futsal klub Partizan

Susret se igra u okviru 9. kola Prve futsal lige Srbije, a kvalitet ekipa, stanje na tabeli i forma govore u prilog tome da ćemo gledati pravi spektakl! Zvezda je trenutno lider prvoligaškog karavana sa 21 osvojenim bodom iz osam mečeva, dok je Partizan drugi sa četiri boda manje. Do sada su se timovi sastajali u Trećoj ligi Beograda, Drugoj ligi Srbije i Kupu Beograda, ali sada sledi ono pravo - bitka u eliti.

Kompletnu najavu utakmice možete pogledati u specijalnoj emisiji "Na petoparcu sa Denisom i Žarhofom" koja je posvećena večitom derbiju, a dolazak na ovaj meč najavio je i Bojan Đura Pavićević, direktor ženskih i futsal selekcija Fudbalskog saveza Srbije, koji očekuje pravi spektakl.

- Namestilo se ono što su svi priželjkivali - pravi derbi, kako po imenima, tako i po pozicijama na tabeli. Mislim da nam je ovo trebalo. Očekujem odličnu utakmicu, obe ekipe imaju dobre igrače i nadam se pre svega da će biti fer i korektan meč jer je to veoma važno. Mislim da će posećenost biti na visokom nivou jer se već dosta priča o tome i siguran sam da će publika imati šta da vidi - rekao je on.

Petar Radojčić i Srđan Mihajlović biće prvi i drugi arbitar ovog meča i ovo je bila očekivana odluka jer su u pitanju jedni od najboljih srpskih sudija. Treći sudija biće Branislav Ljubinković, merilac vremena Aleksandar Novović, delegat Dejan Stajić, a kontrolor sudenja Rajko Katanić.

Cena ulaznice za predstojeći derbi iznosi 300 dinara i kartu možete kupiti na samom ulazu u dvoranu. Susret će prenositi Arena Sport, ali i KMF Crvena zvezda i KMF Partizan na svojim YouTube kanalima, kao i Zvezda TV.

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