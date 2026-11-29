NOVI PAZAR - ZVEZDA: Crveno-beli na teškom gostovanju! Lalatović protiv Rijere - ko će odneti pobedu?! Poznati su sastavi: Iznenađenje na golu šampiona Srbije!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Novom Pazaru (nedelja, 15.30) u meču 17. kola Super lige Srbije, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Prenos uživo
Sastavi
NOVI PAZAR (4-2-3-1): Preković - Stanković, Melentijević, Marinković, Mirosavić - Davidović, Gadio - Sadi, Ljajić, Dikson - Mulić.
CRVENA ZVEZDA (3-4-3): Guteša - Veljković, Gudelj, Nakajama - Gaštarov, Krunić, Handel, Abu Fani - Bukari, Arnautović, Lučić.
Saopštenje Pazara
Novi Pazar se pred ovu utakmicu oglasio saopštenjem, a šta su naveli u njemu pročitajte na sledećem linku:
Šta kaže Lalatović?
Očekivanja pred ovaj meč izneo je i trener Novog Pazara, Nenad Lalatović, a šta je rekao pročitajte na sledećem linku:
Šta kaže Rijera?
Očekivanja pred ovaj meč izneo je trener Zvezde, Albert Rijera, a šta je rekao pročitajte na sledećem linku:
Stanje na tabeli
Zvezda je prva sa 46 osvojenih bodova, dok je Novi Pazar na poziciji osam sa 22 boda.