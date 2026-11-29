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Futsaleri Crvene zvezde i Partizana u ponedeljak od 21 čas u Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu igraju prvi, istorijski, prvoligaški večiti derbi.

1/11 Vidi galeriju Futsal večiti derbi Crvena zvezda - Partizan 1:5 Foto: Futsal klub Partizan

Susret se igra u okviru 9. kola Prve futsal lige Srbije, a kvalitet ekipa, stanje na tabeli i forma govore u prilog tome da ćemo gledati pravi spektakl! Zvezda je trenutno lider prvoligaškog karavana sa 21 osvojenim bodom iz osam mečeva, dok je Partizan drugi sa četiri boda manje. Do sada su se timovi sastajali u Trećoj ligi Beograda, Drugoj ligi Srbije i Kupu Beograda, ali sada sledi ono pravo - bitka u eliti.

Kompletnu najavu utakmice možete pogledati u specijalnoj emisiji "Na petoparcu sa Denisom i Žarhofom" koja je posvećena večitom derbiju, a dolazak na ovaj meč najavio je i selektor reprezentacije Marko Gavrilović, koji je siguran da nas očekuje uzbudljiv duel.

- Teren je pokazao, a tabela to i potvrđuje, da su Crvena zvezda i Partizan pokazali najviše u dosadašnjem delu sezone i da zasluženo zauzimaju prva dva mesta na tabeli. Bolji poziv za navijače oba kluba i za sve ljubitelje futsala od toga ne postoji. Nadam se punoj Hali Sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu i odličnoj utakmici u kojoj će detalji i trenutna inspiracija pojedinaca rešiti pobednika - rekao je on.

Petar Radojčić i Srđan Mihajlović biće prvi i drugi arbitar ovog meča i ovo je bila očekivana odluka jer su u pitanju jedni od najboljih srpskih sudija. Treći sudija biće Branislav Ljubinković, merilac vremena Aleksandar Novović, delegat Dejan Stajić, a kontrolor sudenja Rajko Katanić.

Cena ulaznice za predstojeći derbi iznosi 300 dinara i kartu možete kupiti na samom ulazu u dvoranu. Susret će prenositi Arena Sport, ali i KMF Crvena zvezda i KMF Partizan na svojim YouTube kanalima, kao i Zvezda TV.

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