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Fudbaleri Udinezea savladali su Fiorentinu rezultatom 1:0 u meču Serije A.

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Fudbaleri Udinezea pobedili su danas na svom terenu u Udineu Fiorentinu 1:0, u meču 13. kola Serije A, i prekinuli svoj niz od 10. uzastopnih utakmica bez trijumfa u italijanskom prvenstvu.

Pobedonosan gol za Udineze postigao je Sandi Lovrić u osmom minutu.

Gol koji je postigao defanzivac Udinezea Umar Sole u 74. minutu poništen je zbog ofsajda nakon intervencije iz VAR sobe.

U nadoknadi prvog poluvremena Fiorentina je morala da zameni golmane. Iz igre je izašao povređeni David de Hea, dok je na teren ušao Oliver Kristensen.

1/3 Vidi galeriju Udineze - Fiorentina 1:0 Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski krilni napadač u ekipi Udinezea Lazar Jovanović nije ulazio u igru.

Oba kluba imaju po devet bodova - Udineze zauzima 17. mesto na tabeli, dok se Fiorentina nalazi na 16. poziciji.

Udineze će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Torinu protiv Juventusa, dok će Fiorentina u Firenci dočekati Kaljari.

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