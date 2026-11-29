JEDAN GOL ZA TRI BODA: Udineze srušio Fiorentinu u nedeljnom matineu
Fudbaleri Udinezea pobedili su danas na svom terenu u Udineu Fiorentinu 1:0, u meču 13. kola Serije A, i prekinuli svoj niz od 10. uzastopnih utakmica bez trijumfa u italijanskom prvenstvu.
Pobedonosan gol za Udineze postigao je Sandi Lovrić u osmom minutu.
Gol koji je postigao defanzivac Udinezea Umar Sole u 74. minutu poništen je zbog ofsajda nakon intervencije iz VAR sobe.
U nadoknadi prvog poluvremena Fiorentina je morala da zameni golmane. Iz igre je izašao povređeni David de Hea, dok je na teren ušao Oliver Kristensen.
Srpski krilni napadač u ekipi Udinezea Lazar Jovanović nije ulazio u igru.
Oba kluba imaju po devet bodova - Udineze zauzima 17. mesto na tabeli, dok se Fiorentina nalazi na 16. poziciji.
Udineze će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Torinu protiv Juventusa, dok će Fiorentina u Firenci dočekati Kaljari.
BONUS VIDEO: