Susret je završen rezultatom 1:1...
Fudbal
REMI U GRADSKOM DERBIJU: Liverpul poveo, Everton uzvratio - veliki rivali podelili bodove!
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Fudbaleri Evertona odigrali su danas na svom terenu nerešeno 1:1 protiv gradskog rivala, ekipe Liverpula, u utakmici 12. kola Premijer lige.
Prednost Liverpulu doneo je Dominik Soboslaj pogotkom u petom minutu, a izjednačenje Evertonu defanzivac gostujućeg tima Džeremi Frimpong autogolom u 25. minutu.
Everton je osmi na tabeli sa 17 bodova, dok je Liverpul četvrti sa 22 boda.
Everton - Liverpul 1:1 Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia
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Everton će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Birmingemu protiv Aston Vile, dok će Liverpul dočekati Sanderlend.
Kurir Sport / Beta
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