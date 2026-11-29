NATALIJA ŠADRINA OSVOJILA BRONZU ZA SRBIJU NA SVETSKOM KUPU U TAŠKENTU: "Ovo je medalja koja mi daje dodatni motiv za sve što dolazi!"
Srpski boks ima novu potvrdu svog kvaliteta na svetskoj sceni! Natalija Šadrina osvojila je bronzanu medalju na finalnom turniru Svetskog kupa u Taškentu, u kategoriji do 57 kilograma, donoseći Srbiji još jedno značajno odličje sa velikog međunarodnog takmičenja.
Olimpijka iz Pariza i evropska šampionka iz Beograda 2024. godine još jednom je pokazala da pripada samom vrhu svetskog boksa. Šadrina je takmičenje otvorila sigurnom pobedom nad reprezentativkom Indije Prači Prači, da bi u polufinalu, posle velike borbe, poražena od predstavnice Kazahstana Karine Ibragimove rezultatom 1:4.
Iako je ostala korak od finala, Natalija se iz Taškenta vraća sa medaljom oko vrata, potvrđujući kontinuitet vrhunskih rezultata i kvalitet srpske ženske bokserske reprezentacije.
Natalija Šadrina nakon osvajanja bronze:
„Drago mi je što sam osvojila medalju za Srbiju. Uvek ulazim u ring sa najvećim ambicijama i željom da pobedim, tako da ostaje žal što nisam uspela da se plasiram u finale. U polufinalu sam dala sve od sebe, borila sam se do poslednjeg trenutka. Ova bronza mi mnogo znači, pre svega kao potvrda da sam na dobrom putu, ali i kao dodatna motivacija za ono što me očekuje. Ponosna sam što predstavljam Srbiju i što još jednom imamo razlog da podignemo našu zastavu na međunarodnoj sceni. Hvala stručnom štabu, Bokserskom savezu Srbije i svima koji su uz mene. Idemo dalje, još mnogo izazova je pred nama!“
Selektor svih ženskih bokserskih selekcija Srbije smatra da je Šadrina oštećena u polufinalnom meču od strane sudija.
“U polufinalnom meču protiv reprezentativke Kazahstana Karine Ibragimove, sudijskom odlukom 4:1 pobeda je pripala kazahstanskoj bokserki, iako je, po našem mišljenju, Natalija bila bolja i zaslužila plasman u finale. Iako se pre ovog takmičenja nije nalazila na zvaničnoj rang-listi World Boxing-a, Natalija je još jednom potvrdila svoj kvalitet i pripadnost svetskom bokserskom vrhu. Na startu turnira savladala je reprezentativku Indije Prači Dankar, 35. bokserku sveta, dok je u polufinalu odmerila snage sa dvadesetoplasiranom Ibragimovom. Osvajanjem bronzanog odličja Natalija je Srbiji donela prvu medalju na ovom turniru i upisala 150 bodova na svetskoj rang-listi” – ističe Ždralo.
Već 30. novembra u ring ulaze još dve evropske šampionke iz redova srpske reprezentacije, sa jasnim ciljem – plasmanom u polufinale i borbom za novo odličje: Sara Ćirković (do 54 kg) – aktuelna evropska šampionka i drugi nosilac turnira, u prvom kolu sastaje se sa reprezentativkom Italije Sirine Čarabi, Kristina Kuluhova (do 60 kg) – aktuelna evropska šampionka i drugi nosilac turnira, za protivnicu ima predstavnicu domaćina Uzbekistana Sitoru Turdibekovu.
Finalni turnir Svetskog kupa u Taškentu okupio je svetsku boksersku elitu, a srpska reprezentacija još jednom potvrđuje da ravnopravno pripada društvu najboljih.
Jedna medalja je već u rukama Srbije. Ali naše ambicije tu ne prestaju! Natalija Šadrina donela je bronzu, a Sara Ćirković i Kristina Kuluhova nastavljaju borbu za nova odličja.
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