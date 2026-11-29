Fudbal
SKANDAL U NOVOM PAZARU: Navijači podigli ratnu zastavu armije BiH, Sandžaka i Turske
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Utakmica između Novog Pazara i Crvene zvezde i pre nego što je počela dobila je prefiks - incidentna.
Navijači su u nekoliko navrata prekidali utakmicu ubacivanjem raznih predmeta na teren, od baklji, preko topovskih udara do grudvi.
Novi Pazar – Crvena zvezda, Super liga Srbije 29.11.2026 Foto: Printskrin
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To nisu bile jedine provokacije domaćih navijača.
Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
Na zapadnoj tribini, odmah iza klupa sa igračima, domaći navijači su podigli zastave Turske i ratnu zastavu armije BiH, a tu je bila i zastava Sandžaka sa tri polumeseca i tri ljiljana.
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