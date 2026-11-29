Utakmica između Novog Pazara i Crvene zvezde i pre nego što je počela dobila je prefiks - incidentna.

Navijači su u nekoliko navrata prekidali utakmicu ubacivanjem raznih predmeta na teren, od baklji, preko topovskih udara do grudvi.

Na zapadnoj tribini, odmah iza klupa sa igračima, domaći navijači su podigli zastave Turske i ratnu zastavu armije BiH, a tu je bila i zastava Sandžaka sa tri polumeseca i tri ljiljana.