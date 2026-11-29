Valensija zauzima 16. mesto na tabeli sa 13 bodova, dok se Osasuna nalazi na 10. poziciji sa 16 bodova.
LA LIGA
PODELA PLENA NA MESTALJI:Remi Valensije i Osasune u Primeri
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Fudbaleri Valensije odigrali su danas na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Osasune, u utakmici 14. kola španske Primere.
La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia
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Prednost Osasuni doneo je Ruben Garsija golom u 63. minutu, a izjednačenje Valensiji Ugo Duro pogotkom u 74. minutu.
Gol koji je postigao vezista Osasune Asijer Osambela u 88. minutu poništen je zbog igranja rukom nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.
Valensija zauzima 16. mesto na tabeli sa 13 bodova, dok se Osasuna nalazi na 10. poziciji sa 16 bodova.
Valensija će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Hetafea, dok će Osasuna u Pamploni dočekati Elče.
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