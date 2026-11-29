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Nemanja Vidić govorio je o promenama u Srbiji i budućnosti društva, ističući da je mnogo važnije ono što predstoji nego odlazak jedne vlasti.

Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije i Mančester junajteda dao je ekskluzivni intervju za "Nova.rs", u kojem se osvrnuo na promene u društvu, šansu koju Srbija ne sme da propusti, ali i na mogućnost eventualnog angažovanja u Fudbalskom savezu Srbije.

1/10 Vidi galeriju Nemanja Vidić Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Vidić je poručio da ne oseća ličnu satisfakciju zbog promena koje su nastupile 25. oktobra, već da je njegov fokus na budućnosti i izgradnji sistema pravih vrednosti.

O dolasku na čelo saveza i želji mnogih u Srbiji da ga vide na tom mestu - Vidić je jasno poručio da nije dovoljna samo želja:

- Nije. Izuzetno je važno da se zna da moja želja da budem predsednik FSS nije statusna, jer preuzimanjem takve odgovornosti samo bih napravio sebi probleme i narušio svoj životni mir. Gledajući iskustva ljudi iz različitih struktura koji su imali dobru nameru da menjaju sistem vrednosti u ovoj zemlji, nije se dobro završavalo. Za tu odluku moraću da znam ko će biti ljudi koji će voditi najvažnije institucije države. Mislim da i vi dobro znate da je fudbal grana društva u kojoj se prepliću različiti interesi i da bez jake države, pre svega mislim na četiri grane (policija, tužilaštvo, sudstvo, BIA) nije moguće ni graditi zdravu fudbalsku Srbiju. Da se razumemo, moja želja da uspostavim prave vrednosti u srpskom fudbalu nije sporna i nikad nije bila, ali ona nije dovoljna za uspostavljanje sistema koji svi želimo. Potreban je zajednički rad države i čitavog društva - istakao je naš legendarni as.

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Bilo je reči i o navodima medijima gde se pominju i pretnje koje je Slaviša Kokeze uputio ka Vidiću:

- Ako pogledamo istoriju srpskog fudbala, i bez tih pretnji je jasno da onaj ko želi da menja taj segment našeg društva neće naići na dobar prijem onih kojima u fudbalu nije mesto!

Kako je istakao, za Srbiju je najvažnije da iskoristi trenutnu priliku i da na čelo najvažnijih institucija dođu stručni i odgovorni ljudi.

Na pitanje kako gleda na period nakon promena 25. oktobra i da li oseća određenu satisfakciju zbog svega što se dogodilo, nekadašnji fudbaler Mančester junajteda odgovorio je:

- Ne osećam nekakvu satisfakciju, jer uvek je pitanje vremena kad će jedna vlast otići i doći neka druga. S obzirom na to da sam mlad, imam strpljenja, ali meni je mnogo bitnije šta dalje i kako dalje graditi sistem pravih vrednosti. Nisam se radovao previše nečijem porazu, već sam odmah počeo da razmišljam šta je ono što nas čeka u budućnosti - rekao je Nemanja Vidić ekskluzivno za "Nova.rs".

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