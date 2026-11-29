Teniseri Srbije protiv Austrije u prvom kolu kvalifikacija za Završni turnir Dejvis kupa
ŽREB
SRBIJA SAZNALA RIVALA: Teniseri protiv Austrije u Dejvis kupu
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Teniska reprezentacija Srbije će u prvom kolu kvalifikacija za Završni turnir Dejvis kupa igrati protiv selekcije Austrije, odlučeno je žrebom u Bolonji.
Selekcija Srbije će biti domaćin u duelu sa Austrijom, koji će biti odigran u februaru naredne godine.
Pobednik duela između reprezentacija Srbije i Austrije će u drugom kolu kvalifikacija igrati protiv boljeg iz susreta Australije i Ekvadora.
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