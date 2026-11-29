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Predsednik Košarkaškog saveza SrbijeNebojša Čović govorio je o okolnostima pod kojima je napustio Crvenu zvezdu i preuzeo rukovođenje nacionalnim savezom, ali i o sukobima koji su usledili nakon njegovog dolaska na novu funkciju.

Čović je gostovao u emisiji "Kida Show" na televiziji N1, gde je razgovarao sa Igorom Mikljom i Ivom Nakićem. Jedna od tema bila je i uloga predsednika Srbije Aleksandra Vučića u njegovom dolasku na čelo KSS, kao i pitanje da li je ta funkcija predstavljala svojevrsnu kompenzaciju za odlazak sa Malog Kalemegdana.

1/7 Vidi galeriju Nebojša Čović gostovanje na Radio televiziji Srbije Foto: PrintScreen / RTS

Čović je najpre objasnio kako je uopšte došlo do razgovora o njegovom preuzimanju funkcije predsednika Saveza, ističući da je u tom trenutku već 13 i po godina bio na čelu Crvene zvezde.

- Ja sam u tom trenutku predsednik KK Crvena zvezda. Otprilike 13 i po godina sam u Crvenoj zvezdi. Naravno, Zvezda funkcioniše kako funkcioniše, normalno. Ima sasvim pristojne i dobre rezultate u tom trenutku. U tom trenutku kreće razgovor oko toga da se Pešić zadrži da bude selektor. Odnosi koje je Pešić imao sa prethodnim predsednikom su bili takvi kakvi su bili. Pešiću je istekao mandat i u razgovorima i u toj analizi ispada da bih ja mogao, pošto sam dugo radio sa Pešićem i sarađivao, da bih ja mogao da pomognem da tu sa Pešićem napravimo dogovor.

1/7 Vidi galeriju Svetislav Pešić i Nebojša Čović Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

- Naravno, uključuje se i Aleksandar Vučić u celu tu priču. I on je bio vrlo u tom delu konstruktivan. Bilo je tu i drugih ideja. Ne znam, pominjan je Zečević i tako dalje. Pošto je on bio potpredsednik Olimpijskog komiteta, ali to nije prošlo. U razgovoru kada smo diskutovali, a ko će da nasledi i da radi u Zvezdi, došlo se do zaključka da će to eto uzeti Željko Drčelić i Žile Vasić - objasnio je Čović.

On se potom osvrnuo i na dešavanja nakon što je 1. oktobra 2024. godine izabran za predsednika KSS. Prema njegovim rečima, problemi su počeli već mesec dana kasnije, kada su pojedini predstavnici košarkaških struktura pokušali da ga smene.

1/22 Vidi galeriju Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Ta nazovi većina je htela da me smeni, a ta nazovi većina je formirana… Ja sam kao predsednik Saveza došao na, hajde da kažem, nasleđenu Skupštinu i u tom ekspozeu koji sam imao kao predsednik Saveza, ja sam vrlo jasno rekao kakav je plan i šta ćemo da radimo. I vrlo jasno sam nekoliko puta ponovio da apsolutno nikom ništa ne dugujem i vrlo jasno sam rekao da je to Savez i da se mi u Savezu isključivo bavimo košarkom, a ne politikom i partijama. Neki to nisu, izgleda, čuli, tako da su već napadi krenuli 1. novembra 2024. godine na sastanku sa regionalnim košarkaškim savezima. Razlika koja se tada dogodila između nas je u Statutu – rekao je Čović.

ČOVIĆ OŠTRO ODGOVORIO TOMAŠEVIĆU

U razgovoru je otvorena i tema odnosa sa Dejanom Tomaševićem, predsednikom Olimpijskog komiteta Srbije, koji je ranije izjavio da je zabrinut za srpsku košarku.

Čović je na tu konstataciju odgovorio veoma oštro, uz pitanje o dešavanjima unutar Olimpijskog komiteta.

- Ja sam sad vrlo zabrinut oko Olimpijskog komiteta. Jer ako ste vi mandatar i predložili ste dva potpredsednika koji prolaze ovako kako prolaze, ne samo da sam zabrinut za Olimpijski komitet nego i za Tomaševića. Mislim da je to sramota šta se tu radilo i šta se pravilo. I stvarno evo sad ću vrlo jasno reći - ja molim Boga kada će doći nadležni organi da provere rad regionalnih košarkaških savez - rekao je Čović.

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Predsednik KSS govorio je i o navodnoj zaveri protiv njega, odnosno pokušajima da bude uklonjen sa funkcije. Na pitanje kako je sve to preživeo, odgovorio je:

- Evo vidite da sam živ. Oni su se često pozivali na vrh države. Kada mi proverimo sa vrhom države, vrh države kaže da nema informacije oko toga. To uopšte nije naivna tema. Jer je to rušenje Košarkaškog saveza, meni funkcije ne trebaju - poručio je Čović.

Čović je tako u opširnom razgovoru izneo svoju verziju događaja koji su prethodili njegovom odlasku iz Crvene zvezde, dolasku na čelo KSS, ali i sukoba koji su obeležili njegov mandat u nacionalnom savezu.

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