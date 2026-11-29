Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Njukasla pobedili su danas na gostujućem terenu Brajton 1:0, u utakmici 12. kola Premijer lige.

1/19 Vidi galeriju Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pobedonosan gol za Njukasl postigao je Harvi Barns iz penala u osmom minutu.

Njukasl zauzima 12. mesto na tabeli sa 16 bodova, dok je Brajton drugi sa 22 boda, šest manje i utakmicom više od prvoplasiranog Arsenala.

Njukasl će u narednom kolu dočekati Mančester junajted, dok će Brajton igrati na gostujućem terenu protiv Bornmuta.

Bornmut je na gostujućem terenu u Londonu pobedio Fulam 2:1, i zabeležio svoj šesti uzastopni trijumf u Premijer ligi.

Prednost Bornmutu doneo je Markus Tavernije golom u 21. minutu, a izjednačenje Fulamu Rodrigo Munis pogotkom iz penala u 28. minutu.

Pobedonosan gol za Bornmut postigao je Džastin Klajvert u 62. minutu.

Bornmut je utakmicu završio sa 10 igrača, jer je Klajvert u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena dobio drugi žuti karton.

Srpski golman Đorđe Petrović odigrao je celu utakmicu za Bornmut.

Bornmut je peti na tabeli sa 21 bodom, dok Fulam zauzima 17. mesto sa 11 bodova.

Bornmut će u narednom kolu dočekati Brajton, dok će Fulam igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Totenhema.

Totenhem je na gostujućem terenu pobedio Sanderlend 2:0.

Dvostruki strelac za Totenhem bio je Džejms Medison sa pogocima u 35. i 70. minutu.

Sanderlend je od 12. minutu igrao sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Toma Menje.

Totenhem je osmi na tabeli sa 18 bodova, dok Sanderlend zauzima 18. mesto sa devet bodova.

Totenhem će u narednom kolu u Londonu dočekati Fulam, dok će Sanderlend igrati na gostujućem terenu protiv Liverpula.

Hal je na gostujućem terenu u Londonu pobedio Kristal Palas 3:2.

Prednost Halu doneo je Oliver Mekburni golom u 38. minutu, a vođstvo je uvećao Sorba Tomas pogotkom u 48. minutu.

Treći gol za Hal postigao je Rigan Slejter u 80. minutu, a prvi za Kristal Palas Jergen Larsen u 90. minutu.

Konačan rezultat postavio je vezista Kristal Palasa Adam Vorton pogotkom u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Hal je deveti na tabeli sa 17 bodova, dok Kristal Palas zauzima poslednje, 20. mesto sa sedam bodova.

Hal će u narednom kolu dočekati Notingem Forest, dok će Kristal Palas igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Čelsija.