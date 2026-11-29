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Prvi čovek Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je o odlasku iz Crvene zvezde, a tom prilikom objasnio je i zbog čega je smatrao da Željko Drčelić treba da ga nasledi na čelu kluba.

Čović se tokom razgovora osvrnuo i na predsednika Partizana Ostoju Mijailovića, način finansiranja večitih rivala, ali i na igračku politiku crveno-belih i odlaske pojedinih domaćih košarkaša.

1/13 Vidi galeriju Nebojša Čović Foto: Screenshot, Starsport

- Moj prijedlog je bio, ja sam mislio da Željko Drčelić to može da odradi iz prostog razloga što sam vidio da on ima dovoljno državnog posla. Jer je i Ostoja došao u Partizan zato što je imao dovoljno državnog posla i mogućnosti da finansira, hajde da se ne lažemo.Ako vi iz svakog državnog posla ne možete da odredite procenat da date klubovima koje vodite... I zato je bila takva procjena. Možda je bila pogrešna.

Sa ove vremenske distance moram da kažem da sam ja barem očekivao da će to biti drugačije, da će, barem što se Zvezde tiče, koncept biti zasnovan na većini domaćih igrača i ostalih stvari. Po meni, Teodosić je rano prekinuo da igra, mogao je još. Kalinić naročito. Plavšić nije morao da ode. I da ne pominjem Nedovića i ostale. Lazića. Ali, kako bilo da bilo. Takva je procjena napravljena i ja sam došao u Savez i pokrenuli smo sve te poslove – rekao je Čović u emisiji "Kida Show" na N1.

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