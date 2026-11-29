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Međutim, tri prekida na kraju nisu uspeli da pobede fudbal, a crveno-beli su u takvim okolnostima bili ubedljivi protiv ekipe Nenada Lalatovića - 3:0 (2:0).

1/14 Vidi galeriju Novi Pazar – Crvena zvezda, Super liga Srbije 29.11.2026 Foto: Printskrin

Crvena zvezda sada ima 49 bodova, dok je Novi Pazar ostao na 22 boda.

Novi Pazar u narednom kolu gostuje Vojvodini, a Crvena zvezda dočekuje Železničar u derbiju kola.

Svoje impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Albert Rijera.

"Ekipa, igrači su odigrali fantastičnu utakmicu. Sa strane deluje da je laka utakmica, ali to ne postoji u fudbalu. Igrali smo dobro, kontrolisali smo loptu, nismo dali šansu i nadu protivniku. Odigrali smo fantastičnu utakmicu. Nismo im dali nikakvu opciju. Kažem, deluje lako, ali nije bilo. Odradili smo dobar posao, čestitke igračima" počeo je Rijera.

Upitan je španski strateg za ključni faktor današnje pobede, a potom je istakao da je očekivao više od protivnika.

"Devedeset minuta kontrola utakmice. U fudbalu morate da uradite mnogo dobrih stvari. Perfekcija ne postoji. Uradili smo mnogo dobrih stvari. Kontrolisali smo utakmicu, zadovoljan sam. Možda sam očekivao više od protivnika. Taktički, ovo je najlakša utakmica koju smo odigrali. Kroz dva pasa smo dolazili do njihovog kaznenog prostora. Moje je da pripremim igrače na najbolji mogući način. Igrači su na kraju odradili veliki posao" zaključio je Albert Rijera.