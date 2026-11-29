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Fudbaleri Barselone pobedili su na gostovanju Deportivo La Korunju sa 5:1, u utakmici 14. kola španske Primere.

1/17 Vidi galeriju La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

.Katalonski tim poveo je već u drugom minutu golom Lamina Jamala, da bi u devetom minutu izjednačenje domaćoj ekipi doneo gabonski fudbaler Pjer-Emerik Obamejang.

Barselona je do novog vođstva došla u 20. minutu preko Danija Olma, dok je u 50. minutu rezultat povećao Rafinja.

Rafinja se u strelce ponovo upisao u 83. minutu, da bi u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena brazilski napadač postigao i het-trik.

Barselona je upisala četvrtu uzastopnu pobedu u Primeri i na prvom mestu šampionata ima 39 bodova, pet više od drugoplasiranog Atletiko Madrida i šest više od trećeplasiranog Real Madrida.

Deportivo se nalazi na 13. mestu Primere sa 15 bodova.

U narednom kolu Barselona u derbiju kola dočekuje Atletiko Madrid, a Deportivo gostuje Rasingu u Santanderu.