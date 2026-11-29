PETARDA MOĆNE BARSELONE: Het-trik Rafinje u ubedljivoj pobedi Katalonaca
Fudbaleri Barselone pobedili su na gostovanju Deportivo La Korunju sa 5:1, u utakmici 14. kola španske Primere.
.Katalonski tim poveo je već u drugom minutu golom Lamina Jamala, da bi u devetom minutu izjednačenje domaćoj ekipi doneo gabonski fudbaler Pjer-Emerik Obamejang.
Barselona je do novog vođstva došla u 20. minutu preko Danija Olma, dok je u 50. minutu rezultat povećao Rafinja.
Rafinja se u strelce ponovo upisao u 83. minutu, da bi u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena brazilski napadač postigao i het-trik.
Barselona je upisala četvrtu uzastopnu pobedu u Primeri i na prvom mestu šampionata ima 39 bodova, pet više od drugoplasiranog Atletiko Madrida i šest više od trećeplasiranog Real Madrida.
Deportivo se nalazi na 13. mestu Primere sa 15 bodova.
U narednom kolu Barselona u derbiju kola dočekuje Atletiko Madrid, a Deportivo gostuje Rasingu u Santanderu.