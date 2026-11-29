SRBIJA - ITALIJA: Gudurić se razigrao, "Orlovi" već imaju dvocifrenu prednost
Košarkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u hali "Aleksandar Nikolić" dočekuje Italije u okviru kvalifikacija za odlazak na Mundiobasket.
6'
Plavšić je promašio oba bacanja.
Gudurić pogađa pod faulom iz teške situacije, uz zvuk za istek napada - 16:10. Pogađa i dodatno bacanje, već je na osam poena - 17:10.
5'
Dijuf za izjednačenje - 10:10.
Gudurić stiže do svog petog poena - 12:10.
Petrušev sa linije penala povećava na 14:10.
4'
Dijuf smanjuje - 8:6.
Micić još jednom asistent, Petrušev pogađa - 10:6.
Rići na suprotnoj strani pogađa - 10:8.
3'
Menion pod faulom pogađa prve poene za Italiju - 4:2. Pogodio je i dodatno bacanje - 4:3.
Smailagić zakucava preko Dijufa - 6:3.
Pajola je fauliran za dva penala. Promašio je prvo, a drugi put je bio precizniji - 6:4.
Smailagić još jednom zakucava, njegovih pet poena - 8:4.
2'
Smailagić je promašio dva slobodna bacanja, a zatim je ponovo fauliran za bacanja.
Promašio je Smailagić i treće bacanje, ali ne i četvrto - 1:0.
Gudurić pogađa trojku - 4:0.
Startne petorke
Srbija: Micić, Gudurić, Lučić, Smailagić, Petrušev.
Italija: Pajola, Manion, Tonut, Riči, Dijuf.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
SRBIJA - ITALIJA
Hala: "Aleksandar Nikolić"
Sudije: Liška (Poljska), Velikov (Bugarska), Kalatrava (Španija)
SRBIJA: Plavšić, Dangubić, Petrušev, Marinković, Lučić, Dobrić, Smailagić, Micić, Gudurić, Tanasković, Davidovac, Avramović. Selektor: Dušan Alimpijević
ITALIJA: Spisu, Manion, Kandi, Tonut, Riči, Baldaso, Alibegović, Dijuf, Veronesi, Akele, Emejuru, Pajola. Selektor: Luka Banki