Igraču pozlilo tokom meča, a uprkos naporima lekara nije mu bilo spasa
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OGROMNA TRAGEDIJA POTRESLA REGION: Igrač preminuo na utakmici! Uprkos naporima lekara nije mu bilo spasa
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Velika tragedija zadesila je rukomet u Bosni i Hercegovini.
Na rukometnoj utakmici Prve lige Federacije BiH Jug između ORK Bosna i RK Željezničar koja se igrala u dvorani "Ramiz Salčin" u Sarajevu danas je došlo do tragičnog slučaja kada je jedan od igrača preminuo.
Kako je potvrđeno za Klix.ba, jedan rukometaš ORK Bosna je preminuo na poluvremenu od posledica infarkta.
Utakmica je nakon toga prekinuta.
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