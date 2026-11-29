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Sirijus koji je još 2013. godine igrao u trećem rangu takmičenja, uspeo je da prestigne Hamarbi i napravi jednu od najvećih senzacija u istoriji švedskog fudbala.

Sirijus je u poslednjem, 30. kolu prvenstva savladao Geteborg u gostima rezultatom 1:0, dok je Hamarbi istovremeno izgubio od Vesterosa identičnim rezultatom.

Dva tima ušla su u poslednje kolo sa istim brojem bodova, ali je Hamarbi imao znatno bolju gol-razliku. To je značilo da mu je pobeda praktično garantovala šampionsku titulu, ali je poraz otvorio vrata velikom slavlju Sirijusa.

Posebno je zanimljivo da je novi šampion sredinom sezone imao čak 14 bodova prednosti na vrhu tabele. Međutim, usledio je veliki pad forme nakon što je tokom leta prodat najbolji strelac ekipe, škotski napadač Robi Jur.

Hamarbi je iskoristio krizu rivala, vezao šest pobeda i potpuno se vratio u šampionsku trku. Ipak, kada je bilo najvažnije, tim iz Stokholma nije uspeo da napravi poslednji korak ka svojoj drugoj tituli u istoriji, prvoj od 2001. godine.

Sirijus je slavio pobedu u Geteborgu golom Mađara Zalana Vanče – i to u 87. minutu utakmice – dok je Hamarbi pao u Vastersau pogotkom Taonse Aksela.

Švedska je tako drugu godinu zaredom dobila neočekivanog šampiona. Prošle sezone titulu je osvojio Mjelbi, klub iz ribarskog mesta sa svega oko 800 stanovnika, dok je sada na red došao Sirijus.

Klub iz Upsale prešao je put od treće lige 2013. godine do prvog mesta u najjačem švedskom takmičenju samo 13 godina kasnije.