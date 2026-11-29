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Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobednik je večerašnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Katara, čime je novi svetski prvak zabeležio ukupno 10. trijumf u karijeri.Italijanski vozač je svih 10 pobeda zabeležio ove sezone, a drugo mesto na stazi Lusail zauzeo je njegov timski kolega Džordž Rasel.

Na poslednje mesto pobedničkog podijuma popeo se vozač Meklarena Oskar Pjastri, dok je četvrti kroz cilj prošao vozač Red Bula Maks Verstapen, koji je tako osigurao drugo mesto u generalnom plasmanu šampionata.

Peto mesto pripalo je prošlogodišnjem svetskom prvaku Landu Norisu iz Meklarena, šesto i sedmo mesto zauzeli su vozači Ferarija Luis Hamilton i Šarl Lekler, a bodove su osvojili još Isak Hadžar iz Red Bula, Lijam Loson iz Rejsing Bulsa i vozač Audija Gabrijel Bortoleto.

Trku pre kraja šampionata Antoneli na prvom mestu ima 427 bodova, Verstapen je drugi sa 316 bodova, Rasel na trećem mestu ima 282 boda, Hamilton je četvrti sa 275 bodova, dok je Noris peti sa bodom zaostatka za sedmostrukim svetskim prvakom.

Ranije je titulu u šampionatu konstruktora osvojila ekipa Mercedesa, prvu nakon 2021. godine.

Prvi startni red činili su Rasel i Antoneli iz Mercedesa, u drugom startnu redu bili su vozači Meklarena Noris i Pjastri, dok su se iza njih našli vozači Red Bula Hadžar i Verstapen.

Sedmo startno mesto zauzeo je Lekler, a njegov timski kolega Hamilton trku je počeo kao deveti (između njih dvojice našao se Arvid Lindblad iz Rejsing Bulsa).

Svi vodeći vozači počeli su trku na srednje tvrdim gumama. Jedini su se za tvrde gume na startu odlučili Franko Kolapinto iz Alpina i Serhio Peres iz Kadilaka.

Na samom startu Rasel i Antoneli su sačuvali prvo i drugo mesto, dok je do trećeg mesta napredovao Pjastri. Hadžar i Verstapen bili su na četvrtom i petom mestu, a Noris je pao za tri pozicije i zauzimao je šesto mesto.

Dve pozicije je napredovao Hamilton, dok se iza njega našao Lekler.

Na startu se dogodio kontakt između vozača Rejsing Bulsa Lindblada i Losona, posle čega je Lindblad pao na začelje trke.

Najveća borba vodila se za prvo mesto, ali je naredba ekipe Mercedesa bila da nema trkanja između Rasela i Antonelija.

U šestom krugu Hadžar je zbog oštećenja prednjeg krila dobio naredbu ekipe da propusti Verstapena na četvrto mesto, a u 11. krugu obišao ga je i Noris, koji je tako preuzeo petu poziciju.

U 11. krugu direkcija trke je zbog ostataka krhotina na stazi odlučila da nakratko uvede virtuelno vozilo bezbednosti, što je većina vodećih vozača iskoristila za prvi odlazak u boks.

Jedini su na stazi ostali vozači Ferarija Lekler i Hamilton, koji su za trenutak bili u vrhu poretka.

U 13. krugu iz trke se zbog oštećenja bolida povukao Lindblad.

Rasel je u 14. krugu uspeo da se vrati na prvo mesto, dok je Antoneli bio na petoj poziciji iza Losona.

Dva kruga kasnije u boks je otišao Lekler, ali je zbog greške mehaničara Ferarija ostao na zameni guma čak 12,3 sekunde, posle čega se na stazu vratio kao 13.

Hamilton je u 17. krugu otišao na zamenu guma i vratio se na stazu kao sedmi.

Rasel je u tim trenucima imao preko osam sekundi prednosti u odnosu na Antonelija, koji je ponovo bio drugi. U poretku prvih pet nije bilo promena, dok je šesti bio Kolapinto.

Lekler je ubrzo napredovao na stazi do devetog mesta, dok je Noris smanjivao razliku u odnosu na Verstapena u borbi za četvrtu poziciju.

U 23. krugu Hamilton je obišao Kolapinta i preuzeo šesto mesto od Argentinca.

Razlika između Verstapena i Norisa je u 27. krugu bila manja od jedne sekunde, a u isto vreme u borbi za prvo mesto Antoneli je smanjio zaostatak za timskim kolegom na samo dve sekunde.

Na prvu zamenu guma je u 28. krugu otišao Kolapinto, pa su u plasmanu napredovali Hadžar (sedmi) i Lekler (osmi), dok se krug kasnije iz trke povukao vozač Aston Martina Lens Strol.

Antoneli je u naredna dva kruga smanjio razliku za Raselom na ispod jedne sekunde, a Britanac je imao oštećenja na bolidu. Iz Mercedesa su obojici vozača dozvolili trkanje, ali uz apel da sve prođe bez incidenata.

Drugi odlazak u boks u 31. krugu obavio je Lekler, a krug kasnije to su učinili i vozači Red Bula.

U 34. krugu na zamenu guma je otišao Pjastri, da bi krug kasnije to uradio i Rasel.

Rasel je u boksu ostao čak 10 sekundi, pošto su mehaničari pokušavali da uklone krhotinu koja se nalazila na podu bolida.

Na drugu zamenu guma u 36. krugu otišao je Antoneli, koji se na stazu vratio iza vodećeg Norisa (još uvek nije bio u boksu), dok je Rasel u tom trenutku bio četvrti.

U 38. krugu iz trke se povukao i drugi vozač Aston Martina Fernando Alonso, a u tom trenutku je drugu zamenu guma obavio Hamilton, koji se na stazu vratio kao šesti ispred Leklera.

Drugu zamenu guma je među vodećima zaključio Noris u 39. krugu, a on se na stazu vratio iza Verstapena, koji je bio četvrti.

Antoneli je na prvom mestu imao preko 10 sekundi prednosti u odnosu na timskog kolegu, a stabilnu prednost na trećem mestu imao je i Pjastri u odnosu na Verstapena.

Do kraja trke nije bilo većih uzbuđenja, a Antoneli je pobedu zabeležio sa preko 20 sekundi prednosti u odnosu na timskog kolegu.

Poslednja trka u sezoni vozi se naredne nedelje za Veliku nagradu Abu Dabija.