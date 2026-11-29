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Fudbaleri Železničara pobedili su večeras na svom terenu u Pančevu OFK Beograd 2:0, u meču 17. kola Super lige Srbije.Strelci za Železničar bili su Miloš Pantović u 62. i Nikola Đurišić u 74. minutu.

Železničar je meč završio sa 10 igrača na terenu, pošto je David Ankeje u 85. minutu dobio direktan crveni karton.

Železničar je treći sa 38 bodova, a OFK Beograd je na 12. mestu sa 11 poena.

U narednom kolu, Železničar će gostovati Crvenoj zvezdi, dok će OFK Beograd dočekati Čukarički.