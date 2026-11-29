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Gosti su dva puta stizali do prednosti, preko Erlinga Halanda i Enca Fernandesa, ali su "tobdžije" oba puta pronašle odgovor i uspele da izbegnu poraz pred svojim navijačima u meču u kom nije manjkalo spornih odluka iz VAR sobe.

1/20 Vidi galeriju Premijer liga 2026/2027 Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Derbi je od samog početka bio obeležen nervozom i oštrim duelima, a poništen gol Kaija Haverca u prvih deset minuta dodatno je podgrejao atmosferu. Žute kartone brzo su dobili Rikardo Kalafjori, Mikel Merino i trener Mikel Arteta, dok je VAR kratko proveravao i situaciju u kojoj je Timber povukao Džeremija Dokua za kosu, ali nije bilo dodatne kazne.

Mančester siti je sredinom prvog poluvremena počeo da preuzima inicijativu i uspeo da je materijalizuje. Erling Haland se izvukao iz linije odbrane Arsenala, prihvatio povratnu loptu Joška Gvardiola, namestio se jednim dodirом i preciznim udarcem desnom nogom pogodio ugao za vođstvo gostiju

Ipak, prednost "građana" trajala je svega šest minuta. Merino je odlično reagovao na centaršut Kristosa Tzolisa, stigao do lopte na daljoj stativi i glavom je vratio u sredinu, gde je Haverc bio spreman da je smesti u mrežu za 1:1.

Siti je ponovo poveo već u prvim minutima drugog poluvremena. Ajub Buadi je osvojio loptu na svojoj polovini, povukao napad sve do ivice kaznenog prostora Arsenala, a potom proigrao Fernandesa, koji je uspeo da pogodi za novo vođstvo gostiju.

Ključni trenutak Arsenalovog povratka dogodio se u 84. minutu. Ebereči Eze je izveo korner, a nakon gužve pred golom Donarume lopta je stigla do Timbera, koji ju je smestio u mrežu za 2:2.

Gol je izazvao veliku VAR proveru. Razmatrano je da li je Gabrijel laktom udario Donarumu, kao i da li je Timber rukom postigao pogodak, ali je nakon pregleda odlučeno da gol bude priznat. Arsenal je tako stigao do izjednačenja i sačuvao bod u derbiju.

U šestom minutu nadoknade se stvorila velika gužva u petercu Arsenala nakon kornera za Siti. Lopta je u ruku pogodila Đekereša nakon šuta Gvardiola, ali penal nije dosuđen.

Arsenal je prvi na tabeli sa 29 bodova, i ima šest više od Sitija koji je na drugom mestu.

U narednom kolu, Arsenal će gostovati Brentfordu, dok će Siti dočekati Lids.