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Mančester siti i Arsenal odigrali su spektakularan derbi Premijer lige koji je završen rezultatom 2:2, ali će se o jednom detalju iz šestog minuta nadoknade vremena još dugo pričati. „

"Građani" smatraju da su brutalno oštećeni, pošto nakon intervencije VAR-a nije dosuđen penal zbog igranja rukom Viktora Đokereša.

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Arsenal je dva puta uspeo da se vrati iz rezultatskog minusa i izbegne poraz, ali je u samoj završnici imao i dosta sreće. Posle kornera koji je izveo Fil Foden, Joško Gvardiol je skočio i glavom uputio loptu ka golu, a na njenom putu našao se Đokereš, koji ju je zaustavio rukama.

Iako su fudbaleri Sitija odmah protestovali i tražili najstrožu kaznu, VAR sudija Daren Ingland procenio je da su ruke švedskog napadača bile u prirodnom položaju i da nije bilo elemenata za dosuđivanje penala.

Odluka je izazvala ogromno nezadovoljstvo u taboru gostiju, a reakcije nisu izostale ni nakon utakmice.

Vezista Mančester sitija Eliot Anderson smatrao je da je njegov tim zaslužio pobedu, posebno ističući spornu situaciju iz finiša.

- Mislim da smo danas morali da pobedimo. Mislim da su u nekoliko situacija zaista imali zaštitu, ali to je fudbal. Rekli su da je ruka u prirodnom položaju, zar ne? Ali ruke su mu podignute. Očigledno to nije normalan položaj, ali šta je, tu je. To je ono protiv čega se borimo i nastavićemo - rekao je Anderson za "Skaj sports".

Dodao je da u prvi mah nije video šta se dogodilo, ali da mu je nakon pregledanog snimka bilo jasno da je VAR morao drugačije da reaguje.

Ni Erling Haland nije ostao nem na spornu odluku. Norvežanin je na društvenim mrežama objavio fotografije nekoliko situacija sa utakmice, a uz njih je citirao čuvenu izjavu Žozea Murinja:

- Biram da ne komentarišem.

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Posebno zanimljivo bilo je to što su odluku sudija kritikovali i nekadašnji fudbaleri najvećeg rivala Mančester sitija – Mančester junajteda.

Legendarni Roj Kin nije mogao da razume zbog čega penal nije dosuđen.

- Ovo je zaista zbunjujuće. Ne mogu da shvatim. Veoma je blizu lopte, dolazi velikom brzinom... Ali ovo nam je neverovatno - poručio je Kin.

Još oštriji bio je Gari Nevil, koji je smatrao da položaj ruku nikako nije mogao da se okarakteriše kao prirodan.

- Ponekad skačete sa podignutim laktom, ali ne skačete sa rukama potpuno ispruženim ispred sebe. Ovo je užasna odluka - rekao je Nevil.

Nekadašnji fudbaler Mančester sitija Majka Ričards otišao je i korak dalje, nazvavši odluku sramotnom.

- Ovo je sramota. Kada neko skače, kada se priprema za kontakt, ne radi to na ovaj način. Da se ovo ne dosudi u poslednjim trenucima utakmice, zaista je sramotno. Imali su sve dokaze u VAR sobi. Ovo je penal u bilo kojoj ligi i na bilo kom nivou. Ne mogu da verujem da ga nisu dosudili – poručio je Ričards.

Svoje mišljenje izneo je i nekadašnji napadač Arsenala Ian Rajt, koji je takođe smatrao da je njegov bivši klub imao sreće u ovoj situaciji.

- Kada pogledate njegovu ruku, ona je zaustavila gol. Govore o udaljenosti, ali lopta je išla ka golu i pogodila ga u tom položaju. Zaustavio je siguran pogodak - zaključio je Rajt.

Tako je remi na jednom od najvećih derbija engleskog fudbala ostao u senci sporne sudijske odluke, a reakcije iz tabora Mančester sitija i komentatora pokazuju da se polemika oko nedosuđenog penala neće tako brzo završiti.

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