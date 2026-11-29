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Litvanija je savladala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 85:73 i tako dodatno zakomplikovala situaciju u grupi gde se nalazi i Srbija

Nakon pobede nad "Orlovima", selekcija Litvanije je imala impetariv pobede i protiv Bosne i Hercegovine.

Litvanci su prelomili meč u drugoj četvrtini, tada su serijom trojki došla do dvocifrene prednosti i od tog momenta odbrane nije bilo.

Srbija vodi protiv Italije, blizu je sedme pobede i sve je izvesnije da će se Italija boriti sa Litvanijom za odlazak na Svetsko prvenstvo.





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