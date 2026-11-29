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Trener ORK Bosna Sarajevo Zuhdija Korkarić otkrio je nove detalje tragedije koja je potresla svet rukomet.

Igraču Bosne, Ibrahimu Šetkiću., rođenom 1991. godine, pozlilo je na poluvremenu utakmice, a uprkos brzoj reakciji lekara i ekipe Hitne pomoći, nije mu bilo spasa.

Korkarić je kazao da je igraču Bosne pozlilo tokom poluvremena te da je odmah učinjeno sve što je bilo moguće.

"Našem igraču je na poluvremenu jednostavno pozlilo. Učinili smo sve. Tu su bila dva doktora i Hitna pomoć i učinjeno je stvarno sve moguće što se može učiniti u tom momentu. Međutim, jednostavno nije bilo pomoći. Izgubio je život", kaže Korkarić za N1.

Dodaje da je tragedija teško pogodila celu ekipu.

"Sve nas je to potreslo i ne znam šta bih vam rekao. Ne znam ni kako pričam", ističe trener Bosne.

Korkarić je naveo da je preminuli rukometaš rođen 1991. godine i da je igrao na poziciji desnog krila.

Prema rečima trenera,Šetkić je dugo godina bio vezan za rukomet.

"Igrao je na poziciji desnog krila kod nas. Dečko koji je dugo godina u rukometu, od nekih 2010. godine, mislim, tako da je skoro 20 godina u rukometu. Kod nas je i počeo i evo, završio, što se kaže", govori Korkarić.

Trener Bosne teško je govorio o smrti svog igrača.