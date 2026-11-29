U narednom kolu, Roma će gostovati Bolonji, dok će Monca dočekati Komo.
SERIJA A
POKER MOĆNE VUČICE: Fudbaleri Rome ubedljivi protiv Monce
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Fudbaleri Rome pobedili su večeras na svom terenu Moncu 4:0, u meču 13. kola italijanske Serije A.Strelci za Romu bili su Donijel Malen u 12, Matijas Sule u 24. i 36. i Santjago Kastro u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.
Roma je druga sa 33 boda, i ima dva manje od prvoplasiranog Lacija. Monca je na 15. mestu sa 10 poena.
U narednom kolu, Roma će gostovati Bolonji, dok će Monca dočekati Komo.
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