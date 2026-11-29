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Fudbaleri Bajer Leverkuzena pobedili suna gostujućem terenu Borusiju Dortmund 2:1, u meču 11. kola nemačke Bundeslige.

1/8 Vidi galeriju Bundesliga 2026/27 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, HMB Media/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Hendrik Gräfenkämper / imago sportfotodienst / Profimedia

Povela je Borusija golom Feliksa Nmeče u osmom minutu, a preokret i pobedu Bajeru doneli su pogocima Patrik Šik u 69. i Ezekijel Fernandes u 80. minutu.

Borusija je prva na tabeli sa 24 boda, i ima bod više od drugoplasiranog Bajerna iz Minhena. Bajer je na petom mestu sa 22 poena.

U narednom kolu, Bajer će dočekati Borusiju Menhengladbah, dok će Borusija Dortmund gostovati Šalkeu.