LUČIĆ POSLE BRUTALNE POBEDE SRBIJE NAD ITALIJOM! Kapiten otkrio da li će igrati u poslednjem prozoru kvalifikacija!
Košarkaška reprezentacija Srbije napravila je veliki korak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo, pošto je u dvorani "Aleksandar Nikolić" deklasirala Italiju rezultatom 102:76.
Posle utakmice utiske je izneo kapiten Vladimir Lučić, koji je istakao da nije bilo mnogo vremena za pripremu, ali da je ekipa bila svesna značaja utakmice.
- Nije moglo previše stvari da se uradi u dva dana, ali najbitnije je da smo bili svesni situacije. Jasno je svima da po talentu i kvalitetu Srbija treba da se nađe na Svetskom prvenstvu. Drago mi je da su se Gudura, Vasa i Petrušev pojavili i odigrali energetski kako treba. Energetski smo bili na zadatku i dominirali na startu - rekao je Lučić.
Kapiten Srbije osvrnuo se i na prethodne duele sa Italijanima, posebno na bolan poraz na Evropskom prvenstvu 2022. godine, ali je istakao da pred ovaj susret nije razmišljao o prošlosti.
- Nisam razmišljao. Bez obzira na to ko je bio protivnik, svesni smo važnosti. Videćemo, u zavisnosti od ostalih rezultata, šta treba da se uradi. Ovo je recept kako treba da se igraju utakmice gde nema puno vremena za pripreme. Odlično zajedništvo i energija - poručio je kapiten.
Na kraju, Lučić je govorio i o mogućnosti da ponovo obuče dres reprezentacije u poslednjem kvalifikacionom prozoru.
Ipak, nije želeo da daje obećanja zbog izuzetno napornog rasporeda u Evroligi.
- Ne znam. Obećavati nešto na ovakvu Evroligu u rasporedu... Ako budem zdrav i trener me pozove, biću u ekipi. Nadam se da ćemo skupiti dobru ekipu. Island može da bude nezgodan protivnik, Litvanci su uvek motivisani protiv nas, veoma nezgodan protivnik – zaključio je Lučić.
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