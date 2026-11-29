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1/11 Vidi galeriju Srbija - Italija, Kvalifikacije za Mundobasket 29.11.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Time se tim selektora Dušana Alimpijevića izdvojio na drugom mestu grupe J sa učinkom 7-3. Turska ima 9-1 i već je obezbedila plasman u Katar.

Italija je sada treća sa 6-4, koliko ima i Litvanija.

U preostalim mečevima grupe Turska je u Istanbulu savladala Island 101:83, dok je Litvanija u Sarajevu nadigrala Bosnu i Hercegovinu 85:73

Plasman na SP 2027. izboriće tri prvoplasirane reprezentacije.

Posle ove pobede, Srbiji je neophodan još jedan trijumf u naredna dva kola kako bi i zvanično obezbedila put na šampionat.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je selektor Srbije Dušan Alimpijević

"Već sam rekao, ova utakmica nije toliko o trenerima nego o igračima, njihova je apsolutno. Oni treba da prihvate toliko informacija za nekoliko dana. Veliko bravo za moje igrače, za hemiju, atmosferu, timski duh, sve su napravili za nekoliko dana. Kad imate tim sa 14 ofanzivnih skokova na drugoj strani, a zaustavite ih na četiri, mogu da kažem da je i moj tim odradio dobar posao."

Raspored je paklen

Imali smo tri treninga zajedno, što je minimalan broj za ovakvu utakmicu, ali tako je svima. Mi smo očigledno bolje odreagovali od Italije. Informacije prolaze za tri dana jako brzo, dosta ih je, ako imate visoku inteligentnu ekipu, iskusnu i pametnu, ali pre svega onu koja prima ovako informacije, ja uživam. Ovo vraća veru u trenerski posao, to sam im i rekao. Mi živimo u vremenu gde se informacija teško prima, a to Srbija dobro radi. To je srpska trenerska škola. Kad sam ih čuo pitanja, interesovanja, kako komuniciraju sa svim trenerima u stručnom štabu, šta pretpostavljaju šta ako, šta ovde radim', to ne postoji u košarci danas. To ne postoji u košarci sada.

Alimpijević je potom poentirao

"U Srbiji, kad ide dobro – najbolji smo, kad ne ide... To nas neće podići, kao što nas poraz ne bi spustio. Treba ostati na zemlji. Ova ekipa, ovih 24 igrača, barem 10 ili 12 njih je u nekom potencijalnom kvalifikovanju za SP bi trebalo da se priključi, pričam o onima koji igraju u NBA i na koledžu. Imamo veliki potencijal. Put koji smo prošli od prošlog do ovog novembra, malo ljudi zna... Posle Ep se kreirala atmosfera, nije im se svidelo to, postojalo je pražnjenje, mnogo je bilo teško da dođemo do ovog što imamo danas. Svaki igrač zaslužuje poštovanje koji se pojavio. Ništa još nije gotovo, još jedna utakmica nam treba."

"Mi smo i dalje u prošlosti, pričali smo o Italiji. Da imamo labilne ličnosti, koje to čitaju, mogli bismo da im time uđemo u glavu. što pričamo o 2021, a ne o ovoj utakmici sa Italijom u Avgustu. To je gotovo, pa i ponovo da nas dobiju, dešava se, ali evo – zar ove dve utakmice ne pokazuju da je to gotovo?"

U timu vlada sjajna atmosfera.

"Među igračima je veliki motiv. Ovo je privatno, ali želim da kažem. Oni koji iz opravdanih razloga nisu bili u prozorima, javljaju se redovno, pitaju kako je u reprezentaciji, Bogdan i Nikola, i jedan i drugi, pišu redovno. Ja verujem da ćemo imati slatke muke, da će biti najbolji kvalitet koji ima Srbija.Lučićevo pojavljivanje je mnogo važno, možda i najvažnije pokjavljivanje ovde, zbog onoga što predtavlja. Možda je imao 0 poena, ali mnogo stvari se ne vidi. On je autoritet u svlačionici, svuda. Hvala Bogu da Srbija ima oigrače koji poštuju autoritet, kad nas je to napustilo igrali smo loše i tokom prozora."

"Treća ekipa nije važna, zato što je ovo reprezentacija Srbije. Posle utakmica u domaćem prvenstvu, igrači su došli u nedelju svojim letovima, bez slobodnog dana. Nemojte da to zaboravim, tu njihovu žrtvu. Ta utakmica sa Litvanijom je mogla da ode i u drugom pravcu, ali puno poštovanje za te igrale, za mene i moj štab su obe utakmice bile uživanje", zaključio je Alimpijević.