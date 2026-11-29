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Izabranici selektora Vasilisa Spanulisa poraženi su od Španije rezultatom 74:83 i tako ostali i matematički bez šanse da se plasiraju na Svetsko prvenstvo.

Grčka je u novembarskom prozoru pred meč sa Španijom prvo nestvarno izgubila od Gruzije, ispustila je ogromnu prednost u produžetku. U duelu sa Špancima realno nije imala šta ni da traži.

Francisko Alonso je bio najefikasniji u ekipi Španije sa 14 poena, Dario Brizuela imao je poen manje. Sa druge strane, Vasileios Toliopulos imao je 21 poen, dok je Kostas Papanikolau ubacio 15 i dodao sedam skokova.

Grčka ni u eventualnim krugovima nema šanse za plasman na Mundobasket, zbog lošpijeg međusobnog skora sa većinom rivala.