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Muška košarkaška reprezentacija Srbije savladala je večeras Italiju rezultatom 102:76 u utakmici grupe J završnog kruga kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.

Pred punom dvoranom "Aleksandar Nikolić" srpski tim predvodio je nezaustavljivi Marko Gudurić sa 27 poena.

1/11 Vidi galeriju Srbija - Italija, Kvalifikacije za Mundobasket 29.11.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Alen Smailagić ubacio je 18, a Filip Petrušev i Vasilije Micić po 14 poena.

U preostalim mečevima grupe Turska je u Istanbulu savladala Island 101:83, dok je Litvanija u Sarajevu nadigrala Bosnu i Hercegovinu 85:73

Selekcija Turske nalazi se na prvom mestu na tabeli grupe J sa učinkom 9-1 i već je obezbedila plasman.

Srbija ima skor 7-3, Italija i Litvanija 6-4, Island 4-6, a BiH je poslednja sa skorom 3-7.





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Plasman na SP 2027. izboriće tri prvoplasirane reprezentacije.

Srbija do kraja kvalifikacija gostuje Islandu 26. februara i dočekuje Litvaniju 1. marta.

Jedna pobeda po svemu sudeći biće dovoljna Srbiji za plasman u Katar.

Ipak, treba biti na oprezu.

Moguć je trougao sa Italijom i Litvanijom u slučaju da Srbija pobedi Island, a izgubi od Litvanije. U slučaju da Italija i Litvanija ostvare obe pobede do kraja, sve tri ekipe imaće po 8-4.

Ono što je takođe bitno, sve ekipe bi u tom trouglu imale isti učinak - 2-2. Tada se gleda koš-razlika unutar ove tri ekipe. Srbija trenutno ima plus 19, a Italija -34, što znači da ako Srbija pobedi Island, onda može da dozvoli luksuz da izgubi od Litvanije do 52 poena razlike.

Sve opcije Kako Srbija prolazi dalje: - Dve pobede do kraja, protiv Islanda i Litvanije

- Poraz od Islanda i pobeda nad Litvanijom

- Pobeda protiv Islanda i poraz od Litvanije do 53 poena razlike

- Jedan poraz Italije (protiv BiH ili Turske, svejedno)

- Dva poraza bilo Italije, bilo Litvanije