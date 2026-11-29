OVAKO IZGLEDA TABELA GRUPE U KOJOJ JE SRBIJA: Evo šta "Orlovima" treba za plasman na Mundobasket
Muška košarkaška reprezentacija Srbije savladala je večeras Italiju rezultatom 102:76 u utakmici grupe J završnog kruga kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.
Pred punom dvoranom "Aleksandar Nikolić" srpski tim predvodio je nezaustavljivi Marko Gudurić sa 27 poena.
Alen Smailagić ubacio je 18, a Filip Petrušev i Vasilije Micić po 14 poena.
U preostalim mečevima grupe Turska je u Istanbulu savladala Island 101:83, dok je Litvanija u Sarajevu nadigrala Bosnu i Hercegovinu 85:73
Selekcija Turske nalazi se na prvom mestu na tabeli grupe J sa učinkom 9-1 i već je obezbedila plasman.
Srbija ima skor 7-3, Italija i Litvanija 6-4, Island 4-6, a BiH je poslednja sa skorom 3-7.
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Plasman na SP 2027. izboriće tri prvoplasirane reprezentacije.
Srbija do kraja kvalifikacija gostuje Islandu 26. februara i dočekuje Litvaniju 1. marta.
Jedna pobeda po svemu sudeći biće dovoljna Srbiji za plasman u Katar.
Ipak, treba biti na oprezu.
Moguć je trougao sa Italijom i Litvanijom u slučaju da Srbija pobedi Island, a izgubi od Litvanije. U slučaju da Italija i Litvanija ostvare obe pobede do kraja, sve tri ekipe imaće po 8-4.
Ono što je takođe bitno, sve ekipe bi u tom trouglu imale isti učinak - 2-2. Tada se gleda koš-razlika unutar ove tri ekipe. Srbija trenutno ima plus 19, a Italija -34, što znači da ako Srbija pobedi Island, onda može da dozvoli luksuz da izgubi od Litvanije do 52 poena razlike.
Kako Srbija prolazi dalje:
- Dve pobede do kraja, protiv Islanda i Litvanije
- Poraz od Islanda i pobeda nad Litvanijom
- Pobeda protiv Islanda i poraz od Litvanije do 53 poena razlike
- Jedan poraz Italije (protiv BiH ili Turske, svejedno)
- Dva poraza bilo Italije, bilo Litvanije