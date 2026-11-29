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Fudbaleri Al Aina osvojili su Superkup UAE, pošto su u borbi za trofej savladali Al Ahli Dubai rezultatom 2:1. Tako je ekipa koju sa klupe predvodi srpski trener Vladimir Ivić stigla do novog pehara i nastavila sjajan niz rezultata.

Ivić je na taj način osvojio već treći trofej otkako je preuzeo Al Ain, nakon što je prethodno sa klubom stigao do duple krune. Sa druge strane, reprezentativac Srbije Nemanja Maksimović, koji nastupa za Al Ahli Dubai, ovoga puta morao je da se pomiri sa porazom.

1/8 Vidi galeriju Vladimir Ivić Foto: Mike Kireev/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, James Heaton/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Al Ain je odlično otvorio utakmicu i poveo već u devetom minutu preko Rahimija. Ipak, prednost nije dugo trajala, pošto je Ezatolahi samo četiri minuta kasnije pogodio za 1:1.

U završnici prvog poluvremena Ezatolahi se povredio, pa je njegovo mesto na terenu zauzeo upravo Nemanja Maksimović.

Odluka o pobedniku pala je u 53. minutu, kada je Rodriges zatresao mrežu i doneo novo vođstvo Ivićevom timu. Al Ain je potom uspeo da sačuva prednost, iako je u 73. minutu Rabijina zatresena mreža naknadno poništena zbog ofsajda.

Tako je ostalo 2:1, a Vladimir Ivić je imao još jedan veliki razlog za zadovoljstvo, pošto je sa Al Ainom stigao do trećeg trofeja.

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