Obe ekipe su osvojile po 22 poena i nalaze se na deobi petog mesta na tabeli
Fudbal
GOLEADA U SAN SEBASTIJANU: Sevilja na gostujućem terenu pobedila Real Sosijedad
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Fudbaleri Sevilje pobedili su večeras na gostujućem terenu u San Sebastijanu Real Sosijedad 4:2, u meču 14. kola španske Primere.
Strelci za Sevilju bili su Feliks Korela u drugom, Ruben Vargas u 37, Fusuf Fofana u 86. i Isak Tomero u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.
La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia
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Golove za Real Sosijedad postigli su Luka Sučić u 49. i Dani Dijas u 90. minutu.
Obe ekipe su osvojile po 22 poena i nalaze se na deobi petog mesta na tabeli.
U narednom kolu, Sevilja će dočekati Malagu, dok će Real Sosijedad ugostiti Real Madrid.
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