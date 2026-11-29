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Fudbaleri Sevilje pobedili su večeras na gostujućem terenu u San Sebastijanu Real Sosijedad 4:2, u meču 14. kola španske Primere.

Strelci za Sevilju bili su Feliks Korela u drugom, Ruben Vargas u 37, Fusuf Fofana u 86. i Isak Tomero u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.

1/17 Vidi galeriju La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Golove za Real Sosijedad postigli su Luka Sučić u 49. i Dani Dijas u 90. minutu.

Obe ekipe su osvojile po 22 poena i nalaze se na deobi petog mesta na tabeli.

U narednom kolu, Sevilja će dočekati Malagu, dok će Real Sosijedad ugostiti Real Madrid.