NE POMAŽE NI ALKARAZ: Teniseri Italije četvrti put uzastopno osvojili Dejvis kup
Teniska reprezentacija Italije osvojila je večeras četvrtu uzastopnu Dejvis kup titulu, a ukupno petu u istoriji, pošto je u finalu u Bolonji savladala selekciju Španije 2:1, nakon što su Lorenco Muzeti i Andrea Vavasori u dublu pobedili Karlosa Alkarasa i Marsela Granoljersa posle dva seta, 6:2, 7:5.
Muzeti i Vavasori su pobedili posle sat i 41 minuta.
Italijanski dubl je do pobede stigao brekovima u trećem i sedmom gemu prvog seta i brejkom u 11. gemu drugog seta.
Ranije danas na početku duela, Italija je povela pobedom Lorenca Muzetija protiv Rafaela Hodara 6(4):7, 6:2, 6:1.
U drugom meču izjednačenje Španiji doneo je Karlos Alkaras, pobedom prtiv Flavija Kobolija 6:2, 7:6(4).
Italija je do titule stigla i pored izostanka svog najboljeg tenisera Janika Sinera.
Španija je ostala na šest osvojenih trofeja u Dejvis kupu.