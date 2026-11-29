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Teniska reprezentacija Italije osvojila je večeras četvrtu uzastopnu Dejvis kup titulu, a ukupno petu u istoriji, pošto je u finalu u Bolonji savladala selekciju Španije 2:1, nakon što su Lorenco Muzeti i Andrea Vavasori u dublu pobedili Karlosa Alkarasa i Marsela Granoljersa posle dva seta, 6:2, 7:5.

Muzeti i Vavasori su pobedili posle sat i 41 minuta.

Italijanski dubl je do pobede stigao brekovima u trećem i sedmom gemu prvog seta i brejkom u 11. gemu drugog seta.

Ranije danas na početku duela, Italija je povela pobedom Lorenca Muzetija protiv Rafaela Hodara 6(4):7, 6:2, 6:1.

U drugom meču izjednačenje Španiji doneo je Karlos Alkaras, pobedom prtiv Flavija Kobolija 6:2, 7:6(4).

Italija je do titule stigla i pored izostanka svog najboljeg tenisera Janika Sinera.