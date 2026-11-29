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Srpski reprezentativci Luka Jović i Andrija Živković obeležili su derbi 12. kola prvenstva Grčke.

AEK srpskog trenera Marka Nikolića savladao je u Atini PAOK sa 3:2, a srpski reprezentativci bili su strelci za svoje klubove.

1/4 Vidi galeriju Luka Jović na meču AEK - Levski Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia, Focus Images / Sipa USA / Profimedia

Atinski tim, aktuelni šampion Grčke, slavio je golovima Luke Jovića u 24. minutu, Abubakarija Koite u 62. minutu i Zinija u trećem minutu nadoknade vremena.

Golove za solunski tim postigli su Andrija Živković u 73. i Endiaj Šerif u 77. minutu. Živković je asistirao kod drugog gola svoje ekipe.

Luka Jović je šestim pogotkom izbio na treće mesto najboljih strelaca šampionata Grčke. Andrija Živković je sa sedam pogodaka trenutno drugi strelac. Živković je sa šest asistencija trenutno na čelu lige.

AEk je trenutno treći sa 26 bodova. Ima sedam bodova i utakmicu manje u odnosu na vodeći Panatinaikos. Drugi je Olimpijakos sa 29 bodova. PAOK je sada četvrti sa 22 boda.