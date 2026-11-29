CRVENA ZVEZDA PRVAK EVROPE: Mačevaoci crveno-belih odbranili titulu šampiona Starog kontinenta
Mačevaoci Crvene zvezde odbranili su titulu šampiona Evrope u ekipnoj konkurenciji u disciplini floret i još jednom potvrdili da pripadaju samom vrhu evropskog mačevanja.
Na 66. Kupu evropskih šampiona za ekipe, održanom u Nemačkoj, crveno-beli su do novog velikog trofeja stigli nizom ubedljivih pobeda, pokazavši sigurnost, borbenost i izuzetan timski duh.
Zvezda je takmičenje započela u prvoj grupi, u kojoj je ostvarila maksimalan učinak.
Najpre je savladala francuski tim Antoni Sports Eskrim rezultatom 45:14, potom irski DUFC sa 45:18, da bi u trećem meču bila uspešnija i od ekipe Portugala, koju je pobedila sa 45:29.
Sa tri pobede iz isto toliko susreta, ukupnim odnosom pogodaka 135:61 i ubedljivom pozitivnom razlikom od 74 pogotka, Crvena zvezda je osvojila prvo mesto u grupi.
Zahvaljujući tom plasmanu, crveno-beli su bili slobodni u četvrtfinalu, a evropski pohod nastavili su u polufinalu protiv rumunskog Rapida iz Bukurešta.
I u ovom susretu Zvezda je demonstrirala snagu i sigurnost, kontrolisala rezultat tokom čitavog meča i na kraju slavila ubedljivu pobedu od 45:28, čime je obezbedila plasman u veliko finale.
Za odbranu evropske krune Zvezda se borila protiv mađarske ekipe Ferencvaroša (Hungari FTC).
Finalni duel doneo je još jednu sjajnu predstavu naših mačevalaca. Crveno-beli su od samog početka preuzeli inicijativu, postepeno uvećavali prednost i nisu dozvolili protivniku da ugrozi njihovo vođstvo.
Posle prvih pet pogodaka Aleksandra Čupeniča usledilo je novo povećanje prednosti, pa je Zvezda posle šest borbi vodila 30:15. Mađari su u nastavku pokušali da smanje zaostatak, ali su naši floretaši sačuvali mirnoću i zasluženo priveli meč kraju. Konačnih 45:26 donelo je novu evropsku titulu i potvrdu da je Crvena zvezda najbolja! Šampionsku ekipu Mačevalačkog kluba Crvena zvezda činili su: Aleksandar Čupenič, Muhamed Hamza, Nik Itkin i Rastko Ćosić, dok je trener ekipe bio Ivica Subić.