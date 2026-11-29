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Mačevaoci Crvene zvezde odbranili su titulu šampiona Evrope u ekipnoj konkurenciji u disciplini floret i još jednom potvrdili da pripadaju samom vrhu evropskog mačevanja.

Na 66. Kupu evropskih šampiona za ekipe, održanom u Nemačkoj, crveno-beli su do novog velikog trofeja stigli nizom ubedljivih pobeda, pokazavši sigurnost, borbenost i izuzetan timski duh.

1/6 Vidi galeriju Mačevanje Foto: Ž. M.

Zvezda je takmičenje započela u prvoj grupi, u kojoj je ostvarila maksimalan učinak.

Najpre je savladala francuski tim Antoni Sports Eskrim rezultatom 45:14, potom irski DUFC sa 45:18, da bi u trećem meču bila uspešnija i od ekipe Portugala, koju je pobedila sa 45:29.

Sa tri pobede iz isto toliko susreta, ukupnim odnosom pogodaka 135:61 i ubedljivom pozitivnom razlikom od 74 pogotka, Crvena zvezda je osvojila prvo mesto u grupi.

Zahvaljujući tom plasmanu, crveno-beli su bili slobodni u četvrtfinalu, a evropski pohod nastavili su u polufinalu protiv rumunskog Rapida iz Bukurešta.

I u ovom susretu Zvezda je demonstrirala snagu i sigurnost, kontrolisala rezultat tokom čitavog meča i na kraju slavila ubedljivu pobedu od 45:28, čime je obezbedila plasman u veliko finale.

Za odbranu evropske krune Zvezda se borila protiv mađarske ekipe Ferencvaroša (Hungari FTC).

Finalni duel doneo je još jednu sjajnu predstavu naših mačevalaca. Crveno-beli su od samog početka preuzeli inicijativu, postepeno uvećavali prednost i nisu dozvolili protivniku da ugrozi njihovo vođstvo.