Komo je četvrti na tabeli sa 29 bodova, a Juvenrus sedmi sa 21
Fudbal
KOMO DEKLASIRAO JUVENTUS: Mesijev naslednik nokautirao "Staru damu", Kolo Muani isključen u petom minutu
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Fudbaleri Koma savladali su večeras Juventus rezultatom 3:0 u utakmici 13. kola italijanske Serije A.
Juventus je od petog minuta igrao sa desetoricom zbog isključenja Rendala Kolo Muanija, koji je udario rivala bez lopte.
Serija A 2026/2027 Foto: MORGESE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia
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Niko Paz, koga mnogi smatraju Mesijevim naslednikom, u 45+1. i Anastasijos Duvikas u 63. i 80. minutu bili su strelci.
Komo je četvrti na tabeli sa 29 bodova, a Juvenrus sedmi sa 21.
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