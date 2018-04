(FOTO) JASNO JE KO U OVOM BRAKU NOSI PANTALONE: Prelepa Ana vodi Roberta Levandovskog u Čelsi

Czas świąteczny 🎄to czas spotkań z najbliższymi, z którymi współpracuje przez cały rok! ❤️ Dzisiaj udaloi się z częścią Was spotkać. Dziękuję za przemiłe śniadanie i za to, że jesteście. 🙏🏻#HealthyTeam #christmastime #Warsaw @vitkac #healthyplanbyann #annalewandowska Christmas time🎄 is a time to meet your loved ones with whom you work throughout the year! Thank you for today's nice breakfast and for being there for me.

A post shared by Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba) on Dec 18, 2017 at 2:58am PST