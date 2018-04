(VIDEO) MISLITE DA SU RONALDOVE MAKAZICE NAJBOLJE IKADA? E PA GREŠITE: Pogledajte ovih deset spektakularnih akrobatskih golova!

Mi ćemo vam predstaviti 10 najboljih makazica po našem mišljenju svih vremena, pa vi sami odlučite gde je mesto Ronaldovim.

1. Rori Delap

Puno pre nego što je postao poznat po izvođenju auta, Engleza su širom ostrva upamtili po spektakularnom potezu koji je izveo u dresu Sautemptona na utakmici protiv Totenhema.

2. Dmitar Berbatov

Svaki gol u derbiju je bitan, ali kada to uradite u dresu Mančestera na utakmici protiv Liverpula i to mkazicama, svaki komentar je suviša.

3. Ronaldinjo

Ako je neko u prošlosti bio zaslužan za lepe golove, onda je to svakako ovaj Brazilac. Ipak, jedan u dresu Barselone protiv Viljareala je ipak poseban. I sam Ronaldinjo je posle ove utakmice izjavio da mu je ovaj pogodak jedan od najdražih ikada.

4. Mauro Brešan

Ako ste ikada čuli za njega, onda je to samo iz dva razloga. Prvi je da je uhapšen 2011. zbog nameštanje utakmica italijanskog prvensta, a drugi zbog jedenog od najlepših golova u istoriji Lige šampiona, protiv Barselone 2001. godine.

5. Trevor Sinkler

Bilo je to 1997., godina u kojoj nije bilo Youtube, a najveći transfer bio je tada ogromnih 20 miliona evra. E, u to vreme, pričalo se samo o golu Sinklera.

6. Filipe Mekses

Malo je štopera koji daju golova, a još manje onih koji to učine makazicama. Rikardo Montolivo je centrirao na ivicvu šesnaesterca i Mekses bez razmišnja opalio po lopti.

7. Rivaldo

Godina je 2001., poslednje kolo. Barseloni je potrebn apobeda kako bi se plasirala u Ligu šampiona. Dva purta je Rivaldo bio strelac, dva puta se Valensija vraćala. Igrao se poslednji minut, tribin su bile očajne, a onda je Rivaldo uzeo stvar u svoje ruke.

8. Zlatan Ibrahimović

Zlatan je davao svakakve golove i na razne načine, ipak jedan će obeležiti čitavu njegovu karijeru.

9. Marko Van Basten

Kada se pomenje njegovo ime svi odmah pomisle na njegov volej iz finala Evropskog prvenstva 1988. Ipak, ima još jedan, makazicama pod rašlje, u stilu Bastena.

10. Oskar Masuluke

Sve do sada zaboraviite. Sve je ok kada makazicama golove daju igrači, ali kada to uradi golman, e to je već magija.

