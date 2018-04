FRIMPONG ZNA RECEPT ZA DERBI: Zvezdin univerzalac ne bira pozicije u timu

Protiv Zemuna je zaigrao i Abraham Frimpong, koji se našao na mestu levog beka usled izlaska Milana Rodića.



- Sve utakmice su teške, nema lakih protivnika. Tako ni protiv Zemuna nije bilo lako, gosti su dali poslednji atom snage kako bi nas pobedili ili osvojili barem bod. Mi im to nismo dozvolili i sa 25 pobeda završili smo ligaški deo prvenstva. Znamo šta nas sada čeka, ciljna ravnina je pred nama i daćemo sve od sebe da do kraja zabeležimo još sedam trijumfa i da sa našim navijačima proslavimo šampionsku titulu - rekao je Frimpong za klupski sajt.



Zvezdinom štoperu nije smetala promena pozicije u odbrani.



- Kao fudbaler morate da budete spremni da igrate na svakoj poziciji na koju vas trener stavi. Odlično radimo i pripremamo se i najbolja stvar je što u svakom trenutku svaki igrač iz naše ekipe može da istrči na teren i pokaže se u najboljem svetlu.



Zvezda će na startu plej-ofa, 14. aprila od 18.30, dočekati Partizan i večiti derbi bi mnogo toga mogao da odluči u borbi za titulu.



- Imamo više vremena da se pripremimo za derbi, prijaće nam nekoliko dana odmora pre nego što nastavimo sa napornim i predanim radom. Do sada nismo mnogo razmisljali o tom meču, već smo išli utakmicu po utakmicu. Sada je na red došao večiti derbi, meč za koji svaki igrač ovde zna koliku težinu ima i za koji ne treba posebno trošiti reči. Mi ćemo mu pristupiti maksimalno ozbiljno, kao što smo to radili na svakoj utakmici do sada i siguran sam da povoljan rezultat neće izostati - poručio je Frimpong koji je ovog petka sa saigračima pre treninga proslavio 25. rođendan.



