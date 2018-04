(VIDEO) VLADIMIR ŠAVIJA RAZJASNIO MISTERIJU: Evo ko je zaslužan što se Superliga ne igra na Vaskrs

Navijači Zvezde su pre nekoliko godina pokrenuli akciju u kojoj su pozvali sve navijačke grupe u Srbiji, da se utakmice koje su planirane za vreme uskršnjih praznika bojkotuju dok se definitivno ne promeni kalendar, kako se ne bi igralo na Veliku subotu ili na Uskrs.

Moglo bi se reći da je akcija uspela, pošto se dešavalo da i za vreme derbija cela severna tribina bude prazna.

Konačno su navijači uspeli da istraju u svojoj ideji i da utakmice koje su planirane za velike praznike budu odložene na nekoliko dana.

- Ideja je krenula u onom momentu kada smo želeli kod nas samih da podignemo svest za to srpstvo, koje je izraženo na našoj tribini. A svi znamo da srpstvo bez pravoslavlja i nema takvu težinu kakvu bi trebalo da ima.

- Uveli smo slavu Svetog Simeona Mirotočivog i prvi sledeći korak je bio da bar na neki način kada je to potrebno, dva puta godišnje, kada su veliki praznici, da se ne igraju utakmice, da ljudi budu kod kuće sa porodicom.

- Utakmica sama po sebi nosi neku strast i emociju, uvek kada je Vaskrs bude i pred kraj prvenstva, pa tu bude i tenzije i to je nešto što, pa bi to ljude sklonilo od tog mira, koji bi u to vreme trebalo da bude kod svih nas. Zato smo došli na ideju da tražimo za Vaskrs da se ne igraju utakmice, da budemo kod kuće sa porodicama, posle toga, kada prođe praznik da se vratimo sportskim pobedama - poručio je Vladimir Šavija.

- Bez religije i pravoslavlja, ni sport nije ono što treba da bude - čista emocija. I navijači treba to da praktijuju, da bi se anuliralo sve ono loše vezano za navijače. Navijači imaju mnogo pozitivnih akcija, od davanja krvi, prikupljanja pomoći za Kosovo i Metohiju i sve dolazi od dizanja te svesti. Svest treba da nadjača te rezultatske stvari, rezultati će sami po sebi doći. Ništa ne znači tih nekoliko dana gore-dole, važna je poruka koja se šalje - konstatovao je legendarni vođa Delija.

