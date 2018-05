(FOTO) KAKAV LUKSUZ! ORLOVI U RAJU BAD VALTERSDORFA: Evo gde će se pripremati fudbaleri Srbije

Fudbalski savez Srbije izabrao je bazu u kojoj će se reprezentacija pripremati pred Svetsko prvenstva u Rusiji, koje počinje 14. juna. Izbor je pao na Bad Valtersdorf u Austriji, mesto u blizini Graca koje ima sve potrebne uslove za odlične pripreme fudbalera Srbije.

Hotelski kompleks sa četiri zvezdice ima fudbalski stadion i još tri terena sa prirodnom travom na kom će se spremati Matić, Kolarov, Ivanović, Tadić, Milivojević i društvo. Tu je i bazen za opuštanje, sauna i spa-centar. "Orlove" čeka i moderna teretana sa najboljim spravama za rad, teniski tereni, teren za odbojku na pesku, golf tereni, staza za trčanje i bicikle, kao i atraktivna karting staza. Hotel ima 128 soba, od kojih 110 mogu da budu jednokrevetne ili dvokrevetne, a tu je i 18 apartmana.

Stadion na kojem će trenirati srpski fudbaleri udaljen je od hotela svega dva minuta laganog hoda, dok je bolnica takođe blizu, na svega 14 minuta. Iz hotela se do centra Bad Valtersdorfa dolazi za tri minuta, a nešto manje treba i do železničke stanice, koja ga povezuje sa Gracom. Mesto je dobro povezano auto-putem sa dva aerodroma - do onoga u Gracu potrebno je 40 minuta, a do Beča 88 minuta.

Austrija je postala najatraktivnija destinacija u Evropi za pripreme fudbalskih klubova i reprezentacija u poslednjoj deceniji, posebno otkada je 2008. godine bila domaćin Evropskog prvenstva.

Evropski krem

Ovde se pripremaju i Arsenal, Roma... Zanimljivo je da se u poslednjih osam godina u Bad Valtersdorfu pripremaju fudbaleri Arsenala pred nastupajuću sezonu u Premijer ligi. Isto tako, ovo mesto u blizini Graca je i odredište za fudbalske klubove Romu, Hamburger, Rostov, Rubin, Krasnodar, Amkar, Videoton, WBA, Slavija, Keln, Birmingem, Vest Hem, Fulam, Herta, Makabi i Kopenhagen. Tu su se spremale reprezentacije Francuske, Švedske, Austrije, Hrvatske i Ukrajine.



Srbija - Brazil

