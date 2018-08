SRBIN U CENTRU PAŽNJE Stojanović: Levski je kao Zvezda!

Trener bugarskog Levskog Slaviša Stojanović rekao je da ga u Sofiji očekuje veliki posao, te da će dati sve od sebe da nekadašnjeg giganta vrati u vrh tamošnjeg fudbala.

Srbin koji je rođen u Sloveniji preuzeo je Levski pre desetak dana, kada je uprava uručila otkaz italijanskom treneru Deliju Rosiju, nakon poraza i ispadanja iz kvalifikacija za Ligu Evrope od Vaduca iz Lihtenštajna.

- Trenirao sam Crvenu zvezdu i znam da Levski ima isto značenje u Bugarskoj, kao moj bivši klub u Srbiji. To me motiviše i stimuliše na rad. U Beogradu sam ostvario fantastičan rezultat, bio sam prvak sa Zvezdom, verujem da to mogu i sa Levskim - rekao je Slaviša Stojanović.

Levski je pored CSKA iz Sofije najpopularniji klub u Bugarskoj, mada u poslednjih nekoliko godina primatu toj zemlji kada je fudbal u pitanju ima Ludogorec iz Razgrada.

- Znam da poslednjih godina klub nije na nivou koji od njega očekuju navijači i javnost. Čeka me veliki posao, ali želim da vratim osmeh na lica naših navijača. Moramo da igramo dobro i moramo da pobeđujemo. Upoznat sam sa činjenicom da Levski trofej čeka od 2009. godine, ali ne sme da bude brzanja. Moramo da idemo korak po korak, da prekinemo lošu seriju. Optimista sam - poručio je Slaviša Stojanović.

