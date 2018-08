SPORTSKI DIREKTOR ZVEZDE NAJAVIO BOMBU Mrkela: Kafu stiže u Crvenu zvezdu! (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su sa Spartakom iz Trnave u Beogradu nerešeno 1:1 (1:1) u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Mrkela i dalje veruje da su beogradski crveno-beli bolja ekipa od protivnika iz Slovačke i da je prolaz u naredno kolo svakako moguć.

"Verujem i posle ove utakmice da smo bolja ekipa i daćemo proći dalje. Mislim da je to (pad koncentracije) bio ključni detalj. Onog minuta kada smo dali gol i trebai da dobijemo na samopouzdanju mi smo u istom minutu primili gol", rekao je Mrkela.



Sportski direktor Zvezde veruje da je odluka pala u momentu kada je Zvezda dala gol, a samo nekoliko sekundi kasnije potpuno kapitulirala i psihički pala.



"Celo to prvo poluvreme posle gola nismo odigrali na onom nivou na kom smo igrali prvi deo utakmice. Drugo polurveme je bila druga priča, stvarali smo šanse, oni nisu prišli golu, ali to je izuzetno organizovana eipa, bez neke zvezde i atraktivnog fudbala, ali to je takmičarski fudbal. U Trnavi očekujem istu ovakvu utakmicu, bukvalno istu. Mislim da ovaj rezultat ne daje nikome za pravo da razmišlja da može da bude siguran", dodao je Mrkela.



Crvena zvezda je u ovom meču pokazala da joj je prekopotreban dobar napadač i da je tu glavni nedostatak ekipe.



Na pitanje da li je realno očekivati dovođenje Kafua iz Bordoa, Mrkela je odgovorio potvrdon i rekao da se može očekivati nešto konkretnije u narednim danima.



Kafu, kojeg navijači u Srbiji pamte po partijama u bugarskom Ludogorecu, portugalski je napadač, ima 27 godina, a u Bordo je stigao 2017. godine i od tada postigao dva gola na devetnaest mečeva.

Kafu je svojevremeno, dok je nosio dres Ludogoreca, nastupao u Beogradu protiv oba večita rivala.

