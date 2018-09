ČOVEK KOJI JE PROMENIO ISTORIJU ZVEZDE: Zvezdan Terzić prvi put BEZ DLAKE NA JEZIKU samo za Kurir otkriva sve detalje velikog uspeha crveno-belih!

Zvezdan Terzić je objasnio kako će se Crvena zvezda suprotstaviti ekipama koje pripadaju samom kremu svetskog fudbala i koje imaju i 35 puta veći budžet od nje. Za Kurir je pričao i o odnosima sa UEFA, podršci predsednika Aleksandra Vučića kada je posle meča sa Voždovcem hteo da napusti klub, ali i o aktuelnim temama u Srbiji.



Šta za Crvenu zvezdu, ali i državu Srbiju znači ulazak u Ligu šampiona?

- Ovo je velika radost, pre svega za Srbiju, narod, Zvezdine navijače. Ono što su čekali od Barija. Ovo zadovoljstvo koje su osetili Zvezdini navijači ne može ni sa čim da se meri, jer smo to čekali 27 godina. Najznačajniji aspekt je taj što je Crvena zvezda vraćena na mapu Evrope i velikana. Verovatno mnogi misle da je to san. Da Crvena zvezda igra Ligu šampiona i da nam dolaze Napoli, PSŽ i Liverpul. Sreća koju je izazvao poslednji zvižduk sudije Čakira ne može da se meri ni sa čim. Ta sreća, ta energija kada je eksplodirao stadion... Sada mirne glave možemo da realizujemo nešto što smo počeli mnogo ranije. Finansijski aspekt nije zanemarljiv. Samo od UEFA Crvena zvezda će prihodovati 18 miliona evra, što će biti dobra baza da se realizuju mnogi naši planovi. Sa njima stajemo na noge. Crvena zvezda definitivno ponovo postaje veliki klub.

Koliko su bitni biznis plan i transfer politika koju vodite unazad nekoliko godina? Doveli ste i sada veliki broj kvalitetnih fudbalera, a potrošili manje novca nego što je iznosio transfer Radonjića u Marselj.

- Ko nema osećaj za zakone tržišta, nema šta da traži ovde! Mi smo za ove četiri godine napravili čudo. Godine 2014. krenuli sam ni iz čega. Dug je bio 54 miliona evra, a račun u blokadi od 2,5 miliona evra. Zvezdi je bila oduzeta licenca zbog nagomilanih dugova. Većina igrača je napustila klub. Tada sam rekao da moramo napraviti dva koraka unazad kako bismo uradili pet koraka unapred. Gurnuli smo pet klinaca u prvi tim i na njima prihodovali 16 miliona evra. To je bio ozbiljan finansijski impuls za dalji razvoj klub. Početni zamajac, gde smo mi žrtvovali prvu sezonu. Posle toga mi smo zarađivali na prodaji svakog igrača.

Pre četiri godine u Crvenoj zvezdi nije bilo struje, a sada klub igra Ligu šampiona?

- Bio sam i tada svestan gde dolazim. Tog dana sam rekao da nisam Dejvid Koperfild i da nemam čarobni štapić. Preko noći ne mogu ništa. Nisam tražio novac, samo vreme. Tražio sam strpljenje kako bih od Zvezde opet napravio veliki evropski klub. Bila mi je potrebna autonomija u radu, da sam izaberem saradnike. To sam i dobio. Imam fantastične saradnike, Tozu Mijailovića, Dragana Miloševića, legende kluba Dragana Džajića, Vladimira Petrovića Pižona, Jovana Aćimovića. Prvi saradnici su mi trener Vladan Milojević, sportski direktor Mitar Mrkela, poslovni Stefan Pantović, zatim Marko Petrović. Svi oni su posvećeni Crvenoj zvezdi od jutra do mraka.

Kako su tekli razgovori sa čelnicima PSŽ, Liverpula i Napolija?

- To su evropski maniri. Puni su hvale i lepih kurtoaznih reči. Svesni smo da smatraju da će Crvena zvezda biti lak zalogaj za njih. PSŽ ima budžet koji kriju, preko milijardu evra, iako je prijavljeno 700 miliona evra. Liverpul ima preko 550 miliona evra. Mogu da kupe koga hoće. Nerealan je to odnos, jer je naš budžet 20 miliona evra godišnje. Nikad takva razlika nije se desila na terenu kao što se desiti u našem sudaru sa njima. Ovo je takmičarska ekipa predvođena trenerom Milojevićem, koji je hrabar momak, skroman i temeljan, kojem igrači veruju. Junački ćemo se sudariti sa njima, potući na terenu, pa ćemo videti... Biće nam potrebna i sreća. Sigurno ćemo biti čvršći zalogaj nego što oni misle. Pretiti im bilo bi neumesno.

Kakav je bio osećaj u sali Grimaldi u Monaku na žrebu za Ligu šampiona, u društvu evropskih velikana?

- Velika je čast i zadovoljstvo što je Crvena zvezda bila tamo, što je grb bio tamo, što se klub vratio na evropsku mapu, gde mu je i mesto. To je moja velika satisfakcija posle četiri godine rada. Setio sam se tada gubitka struje, duga od 54 miliona evra, nezadovoljstva navijača u jednom trenutku, gubitka titule na Voždovcu, konstantnog saplitanja od FSS! To ne znači da smo mi sada na lovorikama. Crvena zvezda ne dozvoljava da budeš srećan i da se raduješ. Dok svi ostali pevaju i vesele se, ja razmišljam šta me sutra čeka. Razmišljao sam da, kad uđemo u Ligu šampiona, posle toga isključim telefon i odem negde na 15 dana da me niko ne nađe. Ali, toliko posla imamo, radna je subota i nedelja... Napoli nam dolazi 18. septembra.

foto: EPA/ANDREAS SCHAAD

Kada će 18 miliona iz UEFA leći na račun Crvene zvezde i koliko vam znače?

- Novac dolazi 15. septembra. Imamo mi neke prioritete. Prvi je da se osvoji titula u Srbiji, a drugi je vraćanje duga. Jedan deo novca biće iskorišćen za vraćanje dugova. Treći prioritet je infrastruktura, posebno omladinska škola. Planiramo da otkupimo kućice pored terena i tu izgradimo internat. Da isplatimo tih šest porodica i krenemo sa gradnjom. To je nešto što mene muči jer mi je želja da omladinska škola bude na visokom nivou. Imaćemo tamo pored terena, svlačionica i kancelarija - medicinski blok, teretanu, zimsku salu, sobe, restorane i učionice. Pričao sam sa ministrom prosvete Šarčevićem da mi napravi plan da školujemo našu decu. Da li da samo školujemo decu ili u saradnji sa nekom gimnazijom napravimo istureno odeljenje. Pomoću budžeta Republike Srbije planiramo sve to da uradimo. Predsednik Vučić rekao je da će država pomoći oko sportskih infrastruktura. Mi planiramo da od tog novca sredimo zapadnu tribinu. Predstoji nam mnogo posla.



Plašite li se možda ovakve euforije?

- Ako se ne prikačimo u lanac evropskog fudbala da budemo stabilna karika, opet ćemo se vratiti tamo gde smo bili pre četiri godine. Crvena zvezda mora svake godine da bude šampion i svake godine da igra Evropu. Klub igra u slaboj ligi i, ako ne bude bilo finansijske kopče kroz sport sa Evropom, nećemo moći da funkcionišemo i razvijamo se onako kako zvezdaška javnost od nas očekuje.

Da li su vam iz Partizana čestitali uspeh posle Salcburga?

- Niko!

A iz FS Srbije?

- Niko nije poslao poruku, koliko ja znam!



Da li očekujete?

- Ne očekujem!

foto: Nemanja Pančić



Osećate li se usamljeno i pored plasmana u Ligu šampiona?

- Nismo usamljeni! Crvena zvezda je priča za sebe! Crvena zvezda je Srbija, što je rekao Aleksandar Vučić, koji ne krije da je navijač Crvene zvezde... Rekao mi je, Terza, kad je jaka Zvezda, jaka je i Srbija! Stvarno mislim tako! Osećam ogromnu pozitivnu energiju oko sebe, u narodu, ovde na stadionu. Stvarno imamo ogromnu podršku. Te čestitke za koje ste me pitali niti očekujemo, niti bi nam išta značile. Znamo da bi bile lažne i kurtoazne.

Jeste li se čuli sa predsednikom Vučićem posle utakmice u Salcburgu?

- Predsednik je veliki navijač Zvezde! Zvao me je posle utakmice. Čuli smo se i posle žreba. Ovo i njemu mnogo znači. On deli emociju i sudbinu svakog građanina Srbije, a 70 odsto naroda navija za Zvezdu. Njemu to znači jer smo usrećili narod. I predsednik Vučić je čovek od krvi i mesa. Naravno da je i njemu drago, jer je ovo deo i njegovog uspeha. On me je doveo u Crvenu zvezdu. Ja sam bio njegov izbor.

Koliko vam znači njegova podrška?

- Kad mi je bilo najteže, posle utakmice sa Voždovcem. Kada sam odustao i hteo da odem, predsednik Vučić mi nije dao da odem iako sam bio rešen. Video sam da je to borba sa vetrenjačama. U tom momentu kada treba da uzmemo drugu titulu zaredom, imali smo mnogo protivnika. Već se tada osećalo da se razvijamo kao klub, a mnogima je to smetalo. Tada mi je rekao da moram sve to da prevaziđem. Da je ovo Srbija i da se uspeh ne prašta. Tada me je prelomio. Posle toga sam otišao u Atinu, dogovorio se sa Milojevićem, zatim sa Mrkelom i krenula je naša priča.

Sećate li se najdramatičnijih trenutaka iz svog života, iz 2008. i dana provedenih u pritvoru? Jeste li i tada verovali da ćete doći u poziciju da prezentujete klub u Ligi šampiona?



- Mogao sam! I kada sam bio u izgnanstvu van Srbije, znao sam da ću se vratiti na velika vrata. U Srbiji ne postoji priča sa srećnim krajem. Toga sam bio svestan kao najmlađi predsednik Saveza u Evropi. Ne možete da budete srećni i zadovoljni u jednoj nesređenoj i nesrećnoj zemlji. Znao sam da sam ispravan, da sam dobro radio za klub, za koji sam optužen da sam ga oštetio i da će na kraju pravda trijumfovati. Tako se i desilo. Čovek koji za sebe smatra da je rođen za velike stvari mora nekad da se spusti i veoma nisko. Čak i da padne. Ruska poslovica kaže "Nije sramota pasti, sramota je ne ustati"! Nešto slično kaže i prota Mateja Nenadović! Da nisam ovakav karakter i da nisam od ovakvog materijala napravljen, verovatno ne bih ni sedeo ovde.



Kako odgovarate na optužbe da je Crvena zvezda državni projekat?

- To su komentari ljudi koji ne žele dobro Crvenoj zvezdi i Aleksandru Vučiću! Imamo podršku države jer imamo četiri miliona evra od "Gasproma". Ali, to je strana kompanija, mi novac dobijamo iz Sankt Peterburga, iz inostranstva, a ne od srpskih poreskih obveznika. Opet, svesni smo da tog ugovora ne bi bilo da nije državnog rukovodstva. I imamo ugovor sa "Telekomom" od 1,2 miliona evra. I to je to! To je jedini novac koji dolazi iz javnog preduzeća Srbije. "Telekom" tu ima svoj benefit jer koristi brend Crvena zvezda. Mi ostali novac pravimo sami, dobijamo ga iz inostranstva. Prošle godine smo u budžet Republike Srbije platili pet miliona evra! Novac trošimo krajnje transparentno. Nemamo sivu zonu. A podsećam na izjavu naše premijerke da 30 odsto srpske privrede funkcioniše u sivoj zoni. S ponosom mogu da kažem da Crvena zvezda u sivoj zoni posluje sa nulom! Funkcionišemo preko računa, plaćamo poreze, sav novac dobijamo iz inostranstva. Po ovome ne vidim da smo državni projekat.

Kako vidite aktuelnu situaciju u Srbiju? Najavljeno je da predsednik 9. septembra ide na Kosovo.



- Pokušavamo da se ne mešamo u politiku. Imamo mnogo sportskih problema, i to nam ne treba. Pitanje Kosova toliko je kompleksno. Mogu da sednem sa rođenim bratom, da obojica iznosimo argumente za ovo ili ono, pa da se ne složimo. Jedno je kad se priča sa emocijama šta bismo želeli, a drugo šta je životna realnost. Pokušavam da bežim od tih tema.

Da li možete da zamislite da jednog dana neki albanski fudbaler zaigra u Crvenoj zvezdi?

- Pa, nije tu reč o mom ličnom stavu prema albanskom fudbaleru. Ubeđen sam da on ne bi imao dobar ambijent za trening i rad. Crvena zvezda je klub u kojem postoji jednakost sa Srbijom. Partizan je bio jugoslovenski, a Crvena zvezda srpski klub. Može neko to da opravdava ili ne, ali previše smo mi mali u odnosu na Crvenu zvezdu da bismo menjali neka pravila. Lično, ne mogu da zamislim da Albanac igra u Crvenoj zvezdi.

Rekli ste da je život pun uspona i padova. Hoće li uslediti pad ili Zvezda posle ovoga ide samo gore?

- Može i mora da ide samo gore! Najteži period je iza nas. Moramo biti pametni i iskoristiti ovu euforiju oko Crvene zvezde. I ovaj finansijski impuls da novac reinvestiramo u nove igrače. Rekao sam ljudima iz omladinske škole, Mladenoviću i Jeliću, da pare nisu problem. Sve što valja u Srbiji i regionu moraju da dovedu u Zvezdu. Imamo dobre uslove, Grafičar, ako treba, uzećemo još dve filijale. Crvena zvezda mora da se u regionu pozicionira kao dominantan klub - zaključio je Terzić.

Bez provokacija, molim: Šaćiri, dođi u Beograd

Poučeni iskustvom sa SP iz Rusije, da li se pribojavate Šaćirijevih provokacija u meču sa Liverpulom?

- Ne verujem! Mislim da će on biti pod neverovatnim psihološkim pritiskom jer će znati gde dolazi. Zna on da je Crvena zvezda simbol Srbije, a igraće u grotlu Marakane. Ne znam ni da li će uopšte doći. I ako dođe, biće manji od makovog zrna. Sumnjam da će doći. Naravno, mi kao fudbalski klub moramo dočekati jednako svakog rivala. Ne treba da se bavimo prošlošću i istorijom. Crvena zvezda mora da uradi sve da Šaćiri oseti da je došao da igra fudbal. Naša je obaveza da ga zaštitimo u slučaju neželjenih situacija. Da budemo dobri domaćini!



Velika pobeda: Ubedili smo UEFA da Mladić nije zločinac

Kako ste uspeli da pobedite UEFA da vam usvoji žalbu?

- Imali smo argumente na koje smo računali. Zamerali su nam rasizam, a pod tim su podrazumevali skandiranje Ratku Mladiću. Iz našeg ugla to nije mogao biti razlog za kaznu jer Ratko Mladić nije pravosnažno osuđen. Postoji prezumpcija nevinosti po rimskom pravu da niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno. Čim nema drugostepene pravosudne presude, on je čovek kao i svaki drugi. Skandiranje njemu ne može da bude podvedeno pod rasizam. S druge strane, član FIFA statuta kaže da stadioni ne mogu biti poligoni za izražavanje bilo kakvih političkih stavova. To je ono što naši navijači moraju da shvate. Tu UEFA i FIFA imaju nultu toleranciju. Sve što nema veze sa fudbalom jeste zabranjeno! Nadam se da naši navijači sebi više neće dozvoliti takav luksuz da pričine štetu Crvenoj zvezdi.

Hvala Rusima, čekamo novi ugovor :Samo 400.000 evra od "Gasproma"

Šta kažu Rusi, generalni sponzor "Gasprom"?

- Čestitali su nam! Znači nam podrška "Gasproma". Spletom okolnosti niko nije očekivao da ćemo ući u Ligu šampiona kada smo pravili novi ugovor sa "Gaspromom". Stavljeno je samo 400.000 evra bonusa od te kompanije! Što stvarno nije realan ekvivalent ovom uspehu jer će "Gasprom" dobiti ogromnu reklamu širom Evrope sa Crvenom zvezdom. Ugovor ističe sledeće godine, mislim da su oni zadovoljni našim rezultatima i radom. Hvala "Gaspromu", uplaćivali su nam rate unapred, uvek su imali razumevanja za nas. Ogromno poštovanje prema "Gaspromu" i njihovim predsednicima Aleksandru Djukovu i Alekseju Mileru.

Zvezdina pojačanja. Kurir prvi pisao o Boaćiju, Marinu i Čaušiću

Jeste li imali dogovor s Marinom, Boaćijem i Čaušićem pre nego što je Crvena zvezda obezbedila ulazak u Ligu šampiona?



- Oni su bili naša želja u junu! Pisali ste o tome, baš vi iz Kurira. Ali u tom momentu to je bio veliki finansijski zalogaj za nas jer nismo znali sa koliko para raspolažemo. Onog momenta kada smo ušli u Ligu šampiona, krenuli smo na njih. Boaći je bio prvo pojačanje iste noći, a već sledećeg jutra krenuli smo na Marina i Čaušića. Prihod koji ćemo ostvariti od Lige šampiona ne daje nam pravo da budemo opušteni i da samo prodajemo igrače.

Kurir sport / Milan Rašević/Aleksandar Radonić

Kurir

Autor: Kurir