NAPADAČ PARTIZANA POJAČAO ARSENAL! Ožegović na pozajmici u Tuli!

Ruski klub će tokom zime imati mogućnost da otkupi Ožegovićev ugovor.

Ožegović je zahvalio na podršci i pruženoj prilici svima u Partizanu i poželeo crno-belima da ove sezone osvoje "duplu krunu".

"Hvala mojim saigračima koji su me od prvog dana primili kao člana porodice i učinili me boljim čovekom. Hvala navijačima koji su me zvižducima učinili jakim i pokazali koliko je težak Partizanov dres, a aplauzima i pesmom učinili najponosnojim čovekom. Hvala upravi koja mi je omogućila da ostvarim svoj san i zaigram u Hramu fudbala", rekao je Ožegović.

On je 2017. godine iz Čukaričkog došao u Partizan za koji je odigrao 53 utakmice i postigao 16 golova. Sa crno-belima je prošle sezone osvojio Kup Srbije.

Beta

Kurir

Autor: Kurir